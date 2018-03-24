"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تستعد لافتتاح 22 مسجداً قبل "رمضان"

الشارقة 24:



تحقيقاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاهتمام بتشييد وعمارة المساجد في كافة المناطق والضواحي بالإمارة، ومتابعته الحثيثة لمشاريع بناء المساجد مع الدائرة؛ للتيسير على القاطنين في إقامة الشعائر بكل سهولة ويسر وطمأنينة، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عن سعيها لافتتاح 22 مسجد جديد متنوع من حيث المساحات والطرز المعمارية بمناطق مختلفة من مدن الإمارة، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك.



وأوضح سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي، مدير دائرة الشؤون الإسلامية، أن الدائرة باشرت في كافة الإجراءات مع الجهات والدوائر المعنية في الإمارة، وأوعزت إلى المقاولين والاستشاريين للاستعجال في الانتهاء من أعمال تشييد وبناء 22 مسجد جديد من ضمن المساجد التي قد وضعت مسبقاً قيد الدراسة والإنشاء خلال هذا العام.



ولفت إلى أن الدائرة تراعي جملة من الاعتبارات لافتتاح المساجد قبل دخول شهر رمضان المبارك؛ منها الكثافة السكانية والتطور العمراني الذي تشهده ضواحي الإمارة؛ لتوفير الأجواء الإيمانية وكافة سبل الراحة والطمأنينة لمرتادي المساجد وخاصة في شهر الرحمة والغفران.



وأشار السبوسي، إلى أن المساجد الجديدة تتسع لما يقارب 20000 ألف مصل، وتتميز بتصاميمها المعمارية المختلفة، واحتوائها على كافة المرافق الخدمية التي تخدم كافة شرائح المجتمع ومنهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كالممرات والمنحدرات الخاصة بهم ودورات المياه.



وضمن سعيها للحفاظ على الموارد البيئية وتحقيق توجهات القيادة الرشيدة في الاستدامة، أوضح مدير دائرة الشؤون الإسلامية، بأن المساجد تٌشيد وفق أفضل المعايير العالمية في البناء وترشيد المياه والطاقة، كما يتميز بعضها بالأنظمة الذكية للتحكم في أجهزة التكييف والأنظمة الصوتية والإضاءة.



وأشاد بما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من دعم متواصل للدائرة وتذليله لكافة العقبات وتخصيص الأراضي والأماكن الحيوية بالإمارة لتشييد وبناء المساجد عليها حتى غدت معلماً بارزاً لها في شتى المحافل.