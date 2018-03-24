حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح القواسم بالشارقة

الشارقة 24 – وام:



شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، حفل الزفاف الذي أقامه الشيخ محمد بن خالد بن محمد بن أحمد القاسمي على كريمة الشيخ جمال بن صقر بن سلطان بن سالم القاسمي، في نادي الغولف والرماية في الشارقة.



كما حضر الحفل، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية بالشارقة، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ فيصل سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية وجمع كبير من أهالي العروسين.



وأحيت الحفل فرقة الحربية بعروض شعبية وتراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة.