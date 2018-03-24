"الوفود" تثمن مشاركتها في ملتقى الشارقة للأطفال العرب

الشارقة 24 – وام:



احتفت إمارة الشارقة، بوصول وفود الدول المشاركة في أعمال ملتقى الشارقة للأطفال العرب الـ 13، الذي يقام تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وبتنظيم أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.



وتشارك في أعمال الملتقى، وفود تمثل 10 دول عربية هي مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة فلسطين وجمهورية القمر المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية السودانية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات، ويترأسها مشرفون متخصصون 4 أطفال من الجنسين استحقوا المشاركة لاستيفائهم الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة لاختيار المشاركين، أبرزها الثقافة العامة ومهارة التحدث والتعبير بطلاقة ومراعاة آداب الحوار، ويصل مجموع عدد الأطفال ما يقارب 128 طفلاً وطفلة منهم 84 طفلاً من مختلف المناطق التعليمية بدولة الإمارات ومراكز الأطفال بالشارقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى جانب جمعية مرشدات الإمارات.



وشاركت الوفود في فعاليات 5 ورش عمل انطلقت اليوم السبت، بهدف تعريف الأطفال ببعضهم البعض وتنمية روح العمل الجماعي لدى الأطفال وتعميق الروابط بين الوفود المشاركة مثل ورشة التعبير الإبداعي، وورشة عمل يعبر فيها الأطفال عن أفكارهم ومشاعرهم عن طريق الفن، وورشة تفاعلية، بالإضافة إلى تحدي ملتقى الأطفال العرب الذي سيستمر طوال أيام الفعاليات من خلال منصة "سيبو" وهي قصة رحلة تعلم وتعارف واستمتاع على أرض الشارقة ترتبط بها فرق الأطفال طوال أيام فعاليات الملتقى بحيث توجه لهم أسئلة يومياً عن برنامج كل يوم.



وقالت عائشة علي الكعبي، مدير مراكز أطفال الشارقة بالوكالة رئيسة اللجنة العليا المنظمة للملتقى، "لقد شعرنا من لحظة وصول الأطفال أرض الشارقة أنهم متحمسون جداً للمشاركة في الملتقى واستطاعوا بسرعة وسهولة التواصل مع أشقائهم العرب من الدول الأخرى، خاصة خلال الفعاليات التي تم تنظيمها لهم استعداداً للافتتاح الرسمي، وتشمل 5 ورش في الرسم وبناء الفريق والتعبير والمسابقات والأنشطة"، مشيرة إلى أن هذه الروح الإيجابية هي التي نعول عليها لضمان نجاح الملتقى وتحقيق أهدافه فالعمل الجماعي والتعاون والانفتاح على الخبرات المختلفة هي السلوكيات التي نريد أن يمتلكها الأطفال العرب من أجل أن يكونوا قادة حقيقيين ومساهمين في التنمية المستدامة.



وقالت رولا الخضر المشرفة على وفد المملكة الأردنية الهاشمية والمكون من طالبتين وطالبين، "نعتز بمشاركتنا في هذا الملتقى العريق الذي يسمح للأطفال من مختلف الدول العربية بالتعرف أولاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنجزاتها التنموية ويتيح لهم التعرف على الثقافات المحلية الخاصة بكل بلد عربي وعلى تقاليده ولهجاته، كما يهمنا أن يكتسب الأطفال المشاركون مزيداً من الخبرة والمهارات خاصة من ناحية التعاون والعمل الجماعي والمحبة والتي تنمي لديهم قيم الاحترام والقيادة، إضافة إلى توسيع مداركهم المعرفية".



وقالت سلوى العبيدلي المشرفة على وفد الكويت، "إننا نعتز بمشاركتنا في ملتقى الشارقة للأطفال العرب، ونشعر بأنه يشكل إضافة نوعية إلى مسيرتنا في تنمية شخصية الأطفال من خلال فعالياته التي تركز على تعزيز الثقة بالنفس والاعتماد على الذات والتعرف على ثقافات الدول العربية المختلفة وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة".



أما سارة إبراهيم نجم المشرفة على وفد مملكة البحرين، فاعتبرت أن المشاركة في الملتقى تتيح الفرصة للأطفال خوض هذه التجربة المتميزة التي تصقل شخصية الطفل العربي وتنمي لديه روح المشاركة والتعاون.



وأكدت ناريمان عبد المطلب المشرفة على وفد السودان، أن مشاركة أطفال السودان في ملتقى الشارقة للأطفال العرب تساهم في تكريس سلوكيات الاحترام المتبادل بين الأطفال والتفاعل الإيجابي بينهم، واكتساب الخبرات وتبادل التطلعات المستقبلية، ونحن بحاجة ماسة إلى هذا النوع من الملتقيات التي تزيد من التآلف والتعارف بين جميع الأطفال العرب.



وقالت إيمان محمد علي المشرفة على الوفد الفلسطيني، "يشارك 4 أطفال فلسطينيين من الجنسين في ملتقى الشارقة للأطفال العرب بدورته الثالثة عشرة ونحن فخورون بمواهبهم المتنوعة التي تشمل الموسيقى والشعر والرسم، ونأمل أن يسهم هذا الملتقى في تعزيز روح العمل الجماعي ويفسح المجال للتعرف على أطفال من مختلف الدول العربية الأخرى ومشاركة أفكارهم، كما يشكل هذا الملتقى فرصة مثالية لكي يتبادل الأطفال العرب أفكارهم حول القضايا التي تهمهم ويتعاونوا فيما بينهم ليبدعوا حلولاً لها".



وقالت عبير محمد أنور المشرفة على الوفد المصري، "هذا الملتقى مهم بالنسبة إلينا فنحن في مصر نركز اهتمامنا على الموهوبين وعلى تنمية شخصية الأطفال نظراً لدورهم في عملية التنمية، لافتة الى إن مشاركة أطفال مصر في هذا الملتقى يساهم في تعريفهم على ثقافة الوطن العربي وتنمية شخصية مستقلة، إضافة إلى تعزيز مهاراتهم المعرفية بما ينمي لديهم حس الانتماء للوطن العربي".



واعتبر عبد الناصر المنذري المشرف على وفد سلطنة عمان، أن ملتقى الشارقة للأطفال العرب يترجم جهود إمارة الشارقة في الاهتمام بكل الأطفال العرب من خلال جمعهم تحت مظلة واحدة ويعكس حرص القيادة في الإمارات على تنمية شخصية الأطفال الذين هم قادة المستقبل ومساهمين رئيسيين في تحقيق التنمية الاجتماعية.



ورحبت فوزية لطفي المشرفة على الوفد الإماراتي، بجميع الوفود العربية على أرض الإمارات وخاصة بإمارة الشارقة، واعتبرت بأن ملتقى الشارقة للأطفال العرب منصة حقيقية للأطفال لمناقشة قضاياهم والتعرف على عادات وتقاليد الشعوب الأخرى.