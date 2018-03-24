سيف الزري يتفقد مركز شرطة واسط الشامل

الشارقة 24:

تفقد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، مركز شرطة واسط الشامل، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، للوقوف على مجريات العمل والخدمات المقدمة، وذلك لتحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وكان في استقبال سعادته، العقيد الدكتور خليفة كلندر عبد الله مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم عبد الله راشد علاي رئيس مركز شرطة واسط الشامل، إلى جانب عدد من ضباط المركز.

بدأ قائد عام شرطة الشارقة جولته التفقدية بتفتيش الطابور العسكري، وحث الموظفين على بذل المزيد من الجهد لتطوير العمل، ومن ثم تفقد الآليات والمركبات العسكرية، ووجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان الاستخدام الفعال والأمثل لهذه المركبات، بما يخدم سلامتها وسلامة البيئة، كما تفقد الأقسام والفروع المختلفة في المركز.

وفي نهاية الجولة، عقد سعادة اللواء الشامسي اجتماعاً مع كافة ضباط المركز، وبحث معهم ما تم الاطلاع عليه خلال الجولة التفتيشية، حيث قدم بعض التوجيهات لتطوير أنظمة العمل المتبعة في المركز، وتقديم الخدمات للمتعاملين بكافة الوسائل الكفيلة بإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، في زمن قياسي، من خلال تحديث العمليات والإجراءات، سعياً لرفع نسبة رضا المتعاملين.

رافق قائد عام شرطة الشارقة خلال الجولة، العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد خليفة المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، إضافة إلى عدد من ضباط شرطة الشارقة .