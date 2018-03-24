نادي الشارقة للصحافة ينظم جلسات متخصصة في منتدى الاتصال

الشارقة 24:

أعلن نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن مشاركته في فعاليات النسخة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي على مدار يومي 28 و29 مارس الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "الألفية الرقمية.. إلى أين؟"، من خلال تقديم عدد من الجلسات التفاعلية والورش التدريبية.

وينظم النادي في اليوم الأول للمنتدى، جلسة بعنوان "الكاريزما الإعلامية"، يقدمها الإعلامي نيشان، وتتمحور حول مفهوم وأهمية الكاريزما الإعلامية، وكيفية التأثير الإيجابي للإعلامي أو لمسؤول الاتصال الحكومي، والسمات الشخصية والمهارات التي ينبغي توفرها في الإعلامي الناجح.

وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ينظم النادي في اليوم الثاني جلسة بعنوان "دور الإعلام الجديد في خدمة القضايا الإنسانية"، بهدف تسليط الضوء على أهمية الإعلام الجديد ودوره في خدمة القضايا الإنسانية، وتستضيف الجلسة ممثلين عن وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الإخبارية، والمتخصصين، لخلق نقاش إيجابي تفاعلي بناء يخدم الأهداف المرجوة.

وتشهد جلسة "مستقبل الاتصال"، التي ينظمها النادي بالتعاون مع مجلة "هارفارد بزنس ريفيو العربية"، إطلاق إصدار خاص من المجلة حول الاتصال الحكومي، بما يشكل إضافة قيمة إلى المكتبة العربية المتخصصة بهذا المجال، ويلبي احتياجات الباحثين والمختصين.

وضمن خطته التدريبية الرامية إلى المساهمة في المزيد من التطوير للكوادر الصحافية، يعقد نادي الشارقة للصحافة بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز ورشة "صناعة الأخبار الدولية والوسائط المتعددة"، التي تتضمن عدداً من المحاور الهادفة إلى تعزيز مهارات الصحافيين المتخصصين، وصقل معارفهم وخبراتهم المهنية.

وأكدت أسماء الجويعد مديرة النادي، أن الجلسات المقرر تنفيذها تأتي تماشياً مع المواضيع والمحاور الرئيسية للنسخة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وتخدم مفاهيم التواصل الفعال، وتواكب تطوراته، ويأتي تنظيمها انطلاقاً من حرص النادي على المشاركة في مختلف الأحداث والفعاليات الهامة، والتواصل الإيجابي المستمر مع الفئات المستهدفة عبر اللقاءات وورش العمل والجلسات المتخصصة.

ودعت الجويعد، المتخصصين والدارسين والمهتمين بقطاع الاتصال الحكومي والإعلام، إلى حضور الجلسات التي ينظمها النادي للاستفادة من الخبرات والتجارب التي سيتم طرحها، إضافة إلى الحصول على الإصدار الحصري من مجلة "هارفارد بزنس ريفيو العربية" حول الاتصال الحكومي، الذي سيتم توزيعه مجاناً على المشاركين في المنتدى.