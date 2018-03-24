"استشاري الشارقة" يجيز مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال

الشارقة 24:

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في جلسته الثالثة عشرة، التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة، وتوصياته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى.

ترأست الجلسة، سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس، بحضور سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الأشغال العامة، وعبد الله بو علي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالدائرة، وعيسى سيف بن حنظل مساعد المدير العام للشؤون القانونية بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعدد من طلاب كلية القانون والهندسة بجامعة الشارقة.

وأشادت سعادة رئيسة المجلس، بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وأكدت أهمية دور دائرة الأشغال العامة واختصاصاتها، في تحقيق الرؤية المستقبلية للإمارة، وإنشاء وصيانة وتطوير مشاريعها ومرافقها العامة.

بدوره، شكر سعادة رئيس الدائرة أعضاء المجلس، على جهودهم في طرح القضايا التي تخدم المجتمع كجهة داعمة، تحقق الشراكة الفعلية في رسم الأهداف المشتركة، ومتابعتهم ودعمهم المستمر لخطط الدائرة ومشاريعها، في أكثر من مناسبة، مشيراً إلى أهمية التوصيات الصادرة عن المجلس، بضرورة الإسراع في إصدار قانون جديد ينظم عمل الدائرة، ويحدد اختصاصاتها وأهدافها وعلاقاتها بالدوائر ذات الصلة، لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه.

وقال سعادته: قامت الدائرة بوضع خطتها الاستراتيجية وفق رؤية عنوانها "إعمار حضاري مستدام"، وعبر منظومة دقيقة وشاملة، تواصل من خلالها، مرحلة التطوير والتحديث، التي تكللت بتحقيق العديد من النتائج التي شملت مختلف مجالات العمل.

واستعرض السويدي، أبرز مشاريع الدائرة، مشيراً إلى إنجاز 136 مشروعاً عمرانياً، في العام الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 850 مليون درهم، لتخدم خطط التنويع العمراني بالإمارة، وفق قطاعات متوازنة من تعليمية وأكاديمية وصحية ورياضية وبحرية وخدمية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية، في كافة مدن ومناطق الشارقة، إلى جانب حصول الدائرة على جوائز عدة، منها جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي-فئة الشارقة الخضراء، وجائزة التفوق العام بالأداء المالي من دائرة المالية المركزية، وشهادة المواصفة العالمية "آيزو 20000"، في مجال تقنية المعلومات.

وقال سعادة رئيس الدائرة، في إطار السعي لتحقيق أهداف خطتنا الاستراتيجية، صار لزاماً علينا اقتراح قانون جديد، يعمل وفق اختصاصات تتناسب مع المهام التي تقوم بها الدائرة، في الوضع الحالي، وبشكل يرمي إلى تنظيم عملها، بأهداف واضحة المعالم، تواكب التطورات التي تشهدها الدائرة، والتغييرات التي طرأت على اختصاصاتها المنصوص عليها في المرسوم الأميري الخاص بإنشائها عام 2000، وما تبعها من قوانين ومراسيم، والتي ما زالت الدائرة تعمل في إطارها التشريعي.

وأكد سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي، أهمية مشروع القانون الذي جاء شاملاً ونموذجياً وفق رؤية محددة تغطي الحاجات المتزايدة للخدمات التي تقدّمها الدائرة، بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في تلك الاختصاصات، ودور الدائرة في القطاع العمراني والخدمي والبحثي، ويذلل التحديات التي تواجه فرق العمل، ويعزز من آلية تنظيم سير العمل مع الدوائر والجهات الحكومية بشكل يحقق التكامل، بين الإطار التشريعي والأداة التنفيذية، ويزيل تداخل الاختصاصات ويحدّدها بدقة تحت غطاء قانوني، كما يخفف على الدائرة الوقت والجهد ويؤهلها لاستحداث هيكل تنظيمي جديد تمليه المرحلة الحالية، وبشكل يلبي متطلبات وطموحات المرحلة المقبلة، في مجال القطاع العمراني والمرافق العامة.

وتلا العضو محمد عيسى الدرمكي مقرر لجنة المرافق العامة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مستعرضاً مواده الـ 11، بينما أبدى بقية الأعضاء بعض الآراء حوله، بعدها صادق المجلس على مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة، بعد إدخال تعديلات عليه.

كما ناقش المجلس توصياته، بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى، بعد استعراض مهامها وأدوارها في الجلسة السابقة.

وأكد العضو أحمد حسين بو كلاه مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات، أهمية الدائرة لمهامها الحيوية، التي تتمثل في إشراك المواطنين في إدارة النواحي الخدمية والمجتمعية في الإمارة، من خلال مجالس الضواحي، التي تم تأسيسها للتواصل مع الأهالي، وسعيها الدؤوب للارتقاء بالمجتمع، والتي تقود دفة النمو في مختلف النواحي.

ثم تداخل أعضاء المجلس في أبداء ملاحظاتهم وطروحاتهم، وبعدها وافق المجلس على مشروع توصياته بشأن دائرة شؤون الضواحي والقرى.

وفي ختام الجلسة، أعلنت سعادة رئيسة المجلس، أن الجلسة المقبلة في 5 إبريل، ستخصص لمناقشة مشروع قانون بشأن الوقف في إمارة الشارقة.