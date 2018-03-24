مجلس أولياء الوسطى يدعو إلى الاهتمام بمراحل التعليم الأولى

الشارقة 24:

أكد مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، أهمية مواصلة الاهتمام بالمراحل التأسيسية الأولى للتعليم، والتي يتشكل فيها نفسية الطالب، لتكون مقبلة على النهل من العلوم المختلفة .

وأشار إلى أهمية تعزيز دافعية الطالب للتعليم في هذه المرحلة، التي تعد من أهم مراحل التعليم وأكثرها حساسية، لفهم وتأسيس الطلبة، في كافة العلوم والمعارف.

جاء ذلك، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها أعضاء المجلس، برئاسة راشد عبد الله المحيان رئيس المجلس، إلى روضة الرفيعة.

وتفقد الوفد، فصول الأطفال، واطلعوا على جانب من الأنشطة والبرامج المعززة لدافعية الطلبة على التعليم، وقدموا الهدايا لهم.

وأكد المحيان، حرص المجلس على زيارة المدارس، على اختلاف مراحلها، لدعم كافة جهودها، وما تؤديه من برامج تعليمية، ومناشط مختلفة.