ملتقى الشارقة للأطفال العرب 13 ينطلق السبت

الشارقة 24:



تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تنطلق يوم السبت، فعاليات ملتقى الشارقة للأطفال العرب في دورته الـ 13، وسيقام حفل الافتتاح، بحضور الوفود العربية، مساء الأحد بقصر الثقافة بالمدينة.



ويشارك في الملتقى، الذي تنظمه مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تحت شعار "اسمعونا.. نحن المستقبل"، ما يقارب 128 طفلاً وطفلة من 11 دولة عربية، منهم 84 طفلاً من مختلف المناطق التعليمية بدولة الإمارات، ومراكز الأطفال بالشارقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إلى جانب جمعية مرشدات الإمارات.



وأفادت مراكز أطفال الشارقة، بأنها مازالت على تواصل مع الأطفال المشاركين في الملتقى، منذ عام 1995، وأن العديد من الأطفال المشاركين، منذ انطلاق دورته الأولى، مازالوا على تواصل مع بعضهم البعض، وأن عدداً كبيراً منهم يشغل مناصب مميزة، ويساهمون في مجتمعاتهم من خلال القطاعات، التي يعملون فيها مثل: الطب والإعلام والهندسة والإدارة الحكومية، ما يدل على دور الملتقى في غرس القيم النبيلة، التي تحثهم على النجاح للارتقاء بأوطانهم.



وحول أهمية الملتقى، قالت سعادة عائشة علي الكعبي مدير مراكز أطفال الشارقة بالوكالة رئيسة اللجنة العليا المنظمة للملتقى: "يستمر الملتقى في بناء أجيال ناجحة تساهم بقوة في نهضة أوطانها، حيث عمل منذ عام 1995 على صقل شخصياتهم واكتشاف مواهبهم وبناء الروابط بينهم وبين أشقائهم العرب، ويعتبر أطفال الملتقيات السابقة هم خير مثال على نجاح الملتقيات".



وأكد على ذلك المستشار سعود بوهندي، الذي شارك في الملتقى عام 1998، وهو يعمل الآن كعضو في السلطة القضائية وكمستشار في وزارة العدل، وقال: "شاركت في ملتقى الأطفال العرب قبل 20 سنة، ورغم مرور السنوات الـ 20، إلا أنني لازلت أتذكر ايّام الملتقى بكل تفاصيله، والشي الجميل بأننا مازلنا على تواصل مع الشباب الذين تعرفنا عليهم منذ 20 عاماً، في ملتقى الشارقة للأطفال العرب، والشيء الجميل والمميز في الأمر، أن كل واحد منا يشغل منصباً هاماً في الدولة أو يحقق نجاحاً متميزاً في وظيفته، رداً للجميل لهذا الوطن ."



وأضاف بوهندي: "تعلمت في الملتقى أهمية تمثيل بلدي خير تمثيل، وأهمية تكوين الصداقات الناجحة في الصغر لتكون عوناً وسنداً في الكبر، وأن الأوطان الآمنة هي نعمة عظيمة تستوجب الحمد وتتطلب الحفاظ عليها، وتعلمنا أيضاً أهمية المشاركة في مثل هذه المحافل والملتقيات الدولية، وتمثيل أوطاننا بطريقة تعكس الهوية الوطنية بشكل مشرف، فمثل هذه الفعاليات تغرس المعاني الوطنية الجميلة والإيجابية في الأطفال، مثل الانتماء للهوية العربية."



وتابع بو هندي: "من أجمل المواقف التي حدثت لي في حياتي، اللقاء الأول مع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الملتقى، وهو من اللقاءات العظيمة التي لا أنساها، بفضل كلامه الملهم، والمحفز عن حب الوطن وعلاقة حب الوطن بالإيمان."

أما محمد الجنيبي، الذي شارك في الملتقى عام 1995، وهو يعمل الآن كمهندس تخطيط رئيسي في بلدية أبوظبي، فقال إن الملتقى كان نقطة تحول في حياته، "وقد تعلمنا الكثير ومارسنا مختلف النشاطات والتقينا بالكثير من الشخصيات المهمة"، وشدد على أهمية الملتقى، لاكتشاف المواهب وصقل شخصية الطفل عن طريق الاحتكاك بأطفال آخرين من خلفيات مختلفة، وأضاف أنه يتمنى التواصل مع المزيد من أطفال الملتقيات السابقة للحديث عن تجربتهم، ومشاركة الخبرات في ما بينهم.



وقال سعود الكعبي، الذي شارك في الملتقى عامي 1997 و1998: "ما زلت على تواصل مع زملائي السابقين من الوفد الإماراتي، ومن أهم لحظاتي في الملتقى، إلقاء قصيدة وتقديم حفل الافتتاح وحفل الختام، وكان هذا سبباً في اكتشاف مواهبي واختياري لاحقاً لأكون مذيعاً في تلفزيون دبي، ثم تلفزيون أبوظبي، فكانت انطلاقتي الإعلامية من ملتقى الشارقة للأطفال العرب."



وأضاف: "استمرار الملتقى هو خطوة إيجابية جداً، لأنه فرصة للتغيير في حياة الأطفال وبناء مستقبلهم واكتشاف مواهبهم، وأتمنى أن يستمر الملتقى في فعالياته لسنوات طويلة نظراً لفوائده الكبرى على بناء شخصية الأطفال العرب وتحقيق التقارب فيما بينهم."



وقال عبد الله حسن إسماعيل من العراق، والذي شارك في الملتقى عام 2009: "كان الملتقى تجربة قوية بالنسبة لي وشكل نقلة نوعية لشخصيتي لأصبح رجلاً مسؤولاً وأمثل بلدي العراق خير تمثيل، وأنا على تواصل دائم مع زملائي الذين عشنا معاً تجربة الملتقى ولدينا ذكريات مشتركة نستعيدها كلما التقينا ونشتاق إلى تلك الأيام الجميلة التي غمرتنا بالفرح وأثرت معارفنا، وكان للقاء صاحب السمو حاكم الشارقة، الأثر الجميل في نفوسنا جميعاً، لدوره الرائد في بناء جيل عربي أصيل ومنتمي إلى هويته العربية."