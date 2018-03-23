نادي "سيدات الثميد" ينظم ورشة حول السعادة والريادة

الشارقة 24 – وام:

نظم نادي سيدات الشارقة فرع الثميد، ورشة عمل بعنوان "السعادة والريادة في العمل المؤسسي"، يوم الخميس، حرصاً منه على توفير بيئة لريادة الأعمال، والمساهمة في تحفيز الكوادر الوظيفية، على زيادة الإنتاج، في مجالات أعمالهم، تزامناً مع يوم السعادة العالمي.

استهدفت الورشة، التي قدمها كل من المستشار أحمد آل محمود، والمستشارة يسرا باقي، تعزيز الطاقات الإيجابية الفاعلة، في نفوس الموظفين، ومناقشة أهم المشكلات والتحديات التي تواجههم، والأثر الذي تتركه السعادة والعوامل المؤثرة، في معايير الارتقاء بأساليب العمل.

وتطرقت إلى مصادر الطاقة الإيجابية، والعوامل التي تؤثر على السعادة والسلوك والأساسيات الخاصة، بمضمون الطاقة الإيجابية بين الآخرين، وزيادة معدلات التحفيز، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.

وقالت عائشة الكتبي مدير نادي سيدات الثميد: "نسعى دوماً للاستفادة من الأحداث والمناسبات العالمية، التي تحتفي بها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها يوم السعادة العالمي، عبر إقامة فعاليات تسهم في إشاعة أجواء السعادة بين الموظفين، ما يسمح بتبادل الخبرات والمعارف اللازمة، لتوفير بيئة غنية تسهم بمضاعفة معدلات إنجاز الأعمال، بين جميع الكوادر الوظيفية العاملة في النادي".