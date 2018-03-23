الشرطة تُعرف باستخدامات البصمة الوراثية في جامعة الشارقة

الشارقة 24:

في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على مواصلة دعم ومساندة المسيرة الأكاديمية في جامعة الشارقة، وضمن برنامج المحاضرات العلمية السنوية المتفق عليها للعام الجاري، ألقت الملازم دينا طارق السلفي مساعد خبير البصمة الوراثية بقسم المختبر الجنائي، محاضرة علمية بعنوان "استخدامات تطبيقات البصمة الوراثية، ودورها في التحقيقات الجنائية".

وتناولت المحاضرة، تركيبات الحمض النووي واستخداماته، في التقنيات المخبرية، والدور المهم الذي تلعبه البصمة الوراثية، في مساعدة جهاز الشرطة، في حل ألغاز الكثير من القضايا، لارتباطها المباشر بالإفرازات الجسمية، التي تتخلف عن الجناة والمجني عليهم، وتمكن من الكشف عن الجرائم، ومكافحتها، عبر إقامة الدليل الجنائي المقدم للعدالة.

وقال العميد أحمد حاجي السركال رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة: نسعى دائماً في شرطة الشارقة، لتعزيز آفاق التعاون العلمي القائم مع الجامعة، عبر إثراء الجانب النظري من المسيرة التعليمية، بعدد من المحاضرات النوعية في مختلف العلوم، التي تشمل تخصصات البصمة الوراثية، والسموم والمخدرات، والآثار المادية، بإشراف نخبة من خبراء وضباط المختبر الجنائي، بالإضافة إلى التطبيق الميداني لهذه المحاضرات، والتي تتم عبر زيارات منتظمة يتم الإعداد لها مسبقاً .

من جانبه، عبر الدكتور إسماعيل سعدون رئيس قسم علوم الحياة بالجامعة، عن شكره وتقديره العميق لشرطة الشارقة، على دعمها الذي يعبر عن الشراكة الحقيقية وتأكيد الالتزام بالتعاون المستمر بين الجانبين.