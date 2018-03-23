شرطة الشرقية تنظم ورشة حول الإسعافات الأولية لمدربي السياقة

الشارقة 24:

نظم قسم ترخيص الآليات والسائقين، بإدارة شرطة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مستشفى خورفكان، ورشة تدريبية لمدربي مدارس تعليم السياقة بالمنطقة، حاضر فيها الممرض حسين خلوف، الذي تطرق إلى محاور عدة، للتعريف بمبادئ وقواعد الإسعافات الأولية، وأهمية امتلاك ثقافة صحية، للتعامل الصحيح مع الحالات المرضية الطارئة، التي تحتاج لتدخل سريع، وتقديم الرعاية الفورية للمصاب، لحين نقله إلى أقرب مستشفى .

وتناول خلوف، الخطوات الواجب تتبعها لإسعاف الحالة، واستخدام المهارات اللازمة، على حسب الحالة ومدى خطورتها، وتقديم العلاج المبدئي، تجنباً للمضاعفات، وتعرض المصاب للخطر .

جاءت هذه الورشة، حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، على تأهيل مدربي السياقة على مختلف المهارات الضرورية، التي قد يتعرض لها المتدرب أثناء التدريب، كحالات الإغماء أو الحوادث البسيطة والطارئة.