"شؤون البلديات" تبحث آفاق التعاون مع "بلدي خورفكان"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

عقدت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، اجتماعاً تنسيقياً مع المجلس البلدي وبلدية مدينة خورفكان، يوم الخميس، بمنطقة النحوة، ناقش الجانبان خلاله جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ترأس الاجتماع، سعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، بحضور سعادة الدكتور راشد خميس عبيد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان وأعضاء المجلس، وعبد الله خلفان النقبي والي منطقة النحوة، والمهندسة فوزية راشد القاضي مدير البلدية، وعدد من قيادات الجهات المشاركة في الاجتماع.

في مستهل اللقاء، بارك سعادة سالم بن محمد النقبي لرئيس وأعضاء المجلس البلدي الجدد، الثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأشار إلى أنه جرياً على عادة الدائرة، في عقد اجتماعات تنسيقية مع المجالس البلدية في مختلف ربوع الإمارة، يأتي اجتماع اليوم، لتحديد وتوضيح اختصاصات العمل وآلياته، ودراسة سبل تعزيز التعاون بين المجالس ومختلف المؤسسات الحكومية.

واستعرض الاجتماع، القوانين واللوائح الناظمة للمجالس البلدية، وآفاق التعاون بين الدائرة والمجلس البلدي لمدينة خورفكان، كما سلط الضوء على سبل تحقيق التكامل مع البلدية باعتبارها الذراع التنفيذية للمجلس.

وتناول الحضور، جملة من القضايا التي تقع ضمن الاختصاصات الرئيسة للمجلس البلدي، ومنها العمل على تنمية الثروتين الزراعية والحيوانية، إضافة للمشاركة في عمليات التخطيط والتطوير الحضري، وتنمية المناطق واستلام طلبات تخصيص الأراضي، إلى جانب اختصاصات أخرى.

في نهاية الاجتماع، قام الحضور بجولة تفقدية لمنطقة النحوة القديمة وما تتضمنه من معالم تراثية وتاريخية، فضلاً عن زيارة الشعبية السكنية الجديدة، وما ينتظرها من مشاريع خدمية جديدة تلبية لمتطلبات الأهالي.

وكرّم والي منطقة النحوة، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، ورئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان.