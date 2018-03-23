سالم النقبي: المجالس البلدية صوت المواطن لتلبية احتياجاته

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أعلن سعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، أن الدائرة شرعت في عقد اجتماعات تنسيقية مع المجالس البلدية التسعة في الإمارة، مع بدء دور الانعقاد الجاري.

وقال سعادته في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش اجتماع الدائرة مع المجلس البلدي لمدينة خورفكان في منطقة النحوة، إنه وفقاً للخطة الاستراتيجية للدائرة، تهدف مثل هذه الاجتماعات، إلى بلورة رؤية مشتركة، وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة البلدية، لتنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إيصال صوت المواطن وتلبية احتياجاته على المستويات كافة.

وأوضح سعادة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، أن الاجتماعات تتضمن تعريف هيئات المجالس البلدية باختصاصاتها، والقوانين الناظمة لعمل لجانها، وطبيعة العلاقة التي تربط المجالس والبلديات تحت مظلة الدائرة.

وشدد سعادة النقبي، على ضرورة قيام المجالس البلدية، بالسعي الحثيث لتطوير آليات عملها، لتناسب طموحات المواطنين، وتلبي احتياجاتهم، كون المجالس هي القناة الرئيسة والمباشرة لدراسة متطلبات المواطنين، ونقلها لجهات الاختصاص.

وأكد سعادته حرص الدائرة، على عقد الاجتماعات التنسيقية، مع المجالس البلدية في مناطق متفرقة من الإمارة، بغية الترويج لها إعلامياً وسياحياً.