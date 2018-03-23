السويجي: توليفة تجسد تكافل الأهالي في "أيام وادي الحلو للشلة الشعبية"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد محمد صالح السويجي مدير دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، أن مهرجان "أيام وادي الحلو للشلة الشعبية"، في دورته الثالثة التي افتتحت الخميس، يأتي بحلة جديدة تتميز بزخم نوعي وكمي كبير.

وقال السويجي في تصريحات لـ "الشارقة 24": إن النسخة الحالية من المهرجان، تركز على إبراز تكافل أهالي الوادي منذ القدم، حيث ارتبط الأهالي بالمكان، رغم مواجهتهم المشاق والتحديات، وأوضح أن المهرجان حظي في يومه الأول، بإقبال منقطع النظير، وتفاعل لافت من الحضور مع الفرق والأفراد المشاركين في العروض.

وأشار مدير دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، إلى أن النسخة الثالثة، تتضمن توليفة فنية وتراثية إبداعية، من الشلات الشعبية والأشعار والتمثيل والمسرح والعزف على الربابة والفلكلور.

ونوه السويجي، إلى مشاركة كوكبة من النجوم في المهرجان، ومنهم حبيب غلوم وهيفاء حسين، ويشاركان في أوبريت "فزعة عرب"، والذي يجسد نمط حياة الأهالي وتكافلهم، ومواجهتهم تحديات الحياة، فضلاً عن العديد من الشعراء والفرق الفنية، من الإمارات والسعودية والكويت وعمان وسوريا والأردن.