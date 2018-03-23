د. راشد النقبي: "بلدي خورفكان" يولي المواطن جل الاهتمام

الشارقة 24- وليد الشيخ:

أعلن سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لخورفكان، أن المجلس يتبع سياسة الباب المفتوح، أمام المواطنين من أهالي المدينة.

وأشار سعادته، إلى أن المجلس يحرص كل الحرص، على تنفيذ وترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإيلاء المواطن جل الاهتمام.

وقال سعادة النقبي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش اجتماع تنسيقي عقد الخميس مع دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في منطقة النحوة، إن المجلس سيعمل على الوصول للمواطنين على اختلاف مناطقهم، عبر اجتماعات دورية.

وأشاد سعادة رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، بالمردود الإيجابي للاجتماع التعريفي مع دائرة شؤون البلديات، حيث استوضح أعضاء المجلس، عن الكثير من النقاط في صميم العمل، والعلاقة التي تربطهم بمختلف الدوائر الحكومية، ونوه إلى استحداث آليات، لرفع معدلات رضا المتعاملين، وتحقيق السعادة لهم.