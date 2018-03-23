8 مشاركين يتأهلون إلى نهائي "منشد الشارقة الصغير"

الشارقة 24:

شهدت الحلقة التاسعة، من منافسات منشد الشارقة الصغير في نسخته الرابعة، الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنافساً قوياً بين 16 متسابقاً ومتسابقة، تباروا في إبراز مواهبهم الإنشادية، لحصد بطاقات التأهل إلى الحلقة النهائية، التي ستشهد تتويج بطلها بلقب منشد الشارقة الصغير 2018.

وأسفرت منافسات الدور قبل النهائي، التي بُثت مساء الخميس، على شاشة تلفزيون الشارقة، عن تأهل كل من ريم عبد الله علي من مدرسة الثميد بالمنطقة الوسطى، وسالم راشد الكندي من مدرسة عمير بن أبي وقاص بكلباء، ومنى سلمان أحمد الحوسني من مدرسة الحيرة بالشارقة، وعائشة محمد حفيت من مدرسة فاطمة بنت عبد الملك بكلباء.

كما تأهل كل من عبد الرحمن نبيل رجاء من مدرسة النور الدولية بالشارقة، ومريم محمد ماجد من مدرسة النوف بالشارقة، وعبد الرحمن عبد السلام الدوسري من مدرسة العروبة الثانوية بالشارقة، ورويدا السقا من مدرسة الإتقان الأميركية الخاصة بالشارقة.

وأثنت لجنة التحكيم، التي تضم كلاً من المنشد أحمد المنصوري، والمنشد أحمد الرضوان، والمنشد عبد الله الشحي، على اختيارات المتأهلين للألوان والمقامات التي أنشدوها، مشيرين إلى أنها تميزت بالتنوع الذي أبرزته أصواتهم، فضلاً عن الأداء والحضور اللافت على خشبة المسرح.

وقال نجم الدين هاشم المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة الصغير: "شهدت الجولة قبل الأخيرة من البرنامج منافسات قوية، نظراً لجمال الأصوات وتقارب الأداء، ما صعّب على لجنة التحكيم عملية الاختيار والمفاضلة، حيث تستند إلى معايير دقيقة من بينها جمال الصوت، والمضمون الهادف، واختيار الطبقة المناسبة والثبات عليها، والحس الإيقاعي، وتوظيف النفس، والتدرج فيه، وغيرها".

وأضاف هاشم: "ما يزال البرنامج يحصد النجاحات من موسم إلى آخر، وتعتبر نسخة هذا العام واحدة من بين أكثر النسخ نجاحاً، نظراً للنضج الذي وصل إليه البرنامج من ناحية، وتطور أداء المتسابقين من ناحية أخرى، وذلك بسبب الخبرة التي تم اكتسابها منذ انطلاق الدورة الأولى للبرنامج".

وأطلت ريم عبد الله أولى المتأهلات، بأداء قوي لأنشودة "إماراتي"، دفع الجمهور للانسجام مع أدائها المتميز والتفاعل معها، تبعها سالم راشد الكتبي بأداء أنشودة أطرب من خلالها الجمهور ونالت استحسان اللجنة، تلته منى سلمان أحمد الحوسني بأداء أنشودة "أمي".

وتواصلت المنافسات مع تقديم عبد الرحمن نبيل رجاء أنشودة "أحلى شعور" للمنشد حمود الخضر، تبعته عائشة محمد حفيت بأنشودة وطنية، جاءت بعدها وبأداء متماسك وحضور قوي مريم محمد ماجد، تلاها عبد الرحمن عبد السلام الدوسري، بأنشودة "الله يا الله"، واختتمت المتأهلة رويدا السقا المنافسة بأداء أنشودة "صلوا على رسول الله".

ووصفت لجنة التحكيم، منافسات الجولة بالمتميزة والاستثنائية، نظراً للخامات الصوتية الجميلة التي يمتلكها المتنافسون، وتقارب الأداء والحضور على المسرح، فضلاً عن الانتقاء الموفق للأناشيد، حيث تضمنت معان وقيماً إنسانية سامية، قدمت المعلومة المفيدة، وأضفت تميزاً على المنافسات.

وإلى جانب المتأهلين الثمانية، شارك في نصف نهائيات البرنامج، نهيان وليد أحمد من مدرسة الخالدية بدبا الحصن، وسارة مصبح حمد من مدرسة الثميد بالوسطى، وصفية عبد الرسول من مدرسة الإمارات الخاصة بالشارقة، وخزامة عقيل من مدرسة الدرة الدولية بالشارقة، وزارا كمال من مدرسة جيمس ملينيوم بالشارقة، وعبيد خالد عبيد من مدرسة أبو أيوب الأنصاري بكلباء، ومتاب عمار محمد من مدرسة خورفكان النموذجية بالشرقية، وراشد ياسر من مدرسة سلمان الفارسي بالشارقة.

يشار إلى أن النسخة الرابعة من منشد الشارقة الصغير انطلقت، بمشاركة 735 طالباً وطالبة، من مختلف مناطق الإمارة في الاختبارات الأولية، وصل منهم 56 مشاركاً إلى منافسات المرحلة الأولى، وتأهل 16 متسابقاً إلى الدور قبل النهائي، الذي اجتازه 8 منهم الجولة، ويتنافسون على لقب البرنامج الأول من نوعه عربياً.

وسيكون محبو الفن الهادف والأصيل، على موعد مع نهائيات البرنامج، عبر الحلقة العاشرة والأخيرة، التي تنقلها شاشة تلفزيون الشارقة، مساء الخميس المقبل، مباشرة على الهواء، وتُعاد يوم الجمعة عند الساعة 4 عصراً، ويوفر البرنامج فرصة للراغبين في التعرف على آخر أخباره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "توتير"، "إنستغرام"، و"سناب شات".