هيثم بن صقر يشهد انطلاق مهرجان "وادي الحلو للشلة الشعبية"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، انطلقت مساء الخميس، فعاليات مهرجان أيام وادي الحلو للشلة الشعبية، بدورته الثالثة، وسط إقبال كبير على المستويين الرسمي والجماهيري.

شهد فعاليات حفل الافتتاح، سعادة خميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو، وسعادة خميس السويدي عضو المجلس التنفيـذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وسعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي بمدينة خورفكان، وسعيد سالم النقبي نائب رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء، وجاسم بو صيم مدير الديوان الأميري بمدينة كلباء، ومحمد السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية.

بدأت الفعاليات، بفاصل مرئي من إنتاج دائرة الثقافة بالشرقية، سلط الضوء على النهضة الحضارية التي تعيشها منطقة وادي الحلو، نتيجة لاهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته بتطوير البنية التحتية للمنطقة، وتشييد الفلل العصرية لقاطنيها، علاوة على إنشاء العديد من فروع الدوائر الحكومية والمدارس، واهتمام سموه بتعزيز الزراعة حتى تحولت المنطقة لواحة خضراء، تزينها عشرات الآلاف من أشجار السدر.

وتمثل العرض الرئيسي لحفل الافتتاح، في أوبريت بعنوان "فزعة عرب" تأليف حميد فارس، وإخراج مبارك ماشي، وفكرة وإشراف محمد السويجي، وشارك في التمثيل د. حبيب غلوم، وهيفاء حسين.

تناول الأوبريت، حياة الوادي قديماً ببساطتها، وأبرز لحمة وترابط الأهالي، حتى في تقاسم الغذاء فيما بينهم، وسرد تفاصيل هـذه الحياة البسيطة، في قالب فني رائع، مزج بين الأهازيج القديمة، واللوحات الفنية، التي قدمها مجموعة من الممثلين المبدعين، إضافة لعرض مجموعة من الصور للحرف التي يمارسها أهل الوادي، كطحن الحب، وقلادة الحبال، وتنقية التمر، وحرف النساء كالتلي والسفافة.

ووصلت حبكة الأوبريت في سرد الأحداث، حينما تعرض أهالي الوادي، لهجوم من الـذئاب وقضت على حيواناتهم ودواجنهم، ما دفع الأهالي إلى التعاون والتكاتف في مجابهة خطر الذئاب ببناء "السيبه"، وهو مكان للحراسة للقضاء على الحيوانات الضارية، وباستخدام الأسلحة ومشاعل النار، تم القضاء عليها، وعادت الحياة إلى طبيعتها في الوادي .

وتواصلت الفعاليات بأمسية شعرية لفنون الشلة، قدمها الشاعر سعود المصعبي، وشارك بها نخبة من الشعراء من مختلف دول الخليج، ومنهم سلطان البريكي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وراجح الحارثي من المملكة العربية السعودية، وفهد العيباني من دولة الكويت، الذين قدموا شلات تنوعت ما بين الوطنية والوجدانية.

بعدها قدم الشاعر عبيد الشوين الكعبي، قصيدة مع عزف بالربابة، والتي تعتبر إحدى الآلات الموسيقية المشهورة لدى أهل البادية قديماً، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع ألحانه.

وقام الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، بتكريم المشاركين من الأفراد والمؤسسات المساهمة، في إنجاح فعاليات اليوم الأول، بتقديم الدروع وشهادات التكريم.

واختتمت فعاليات اليوم الأول، بعرض من الفلكلور الإماراتي لفرقة المزيود الحربية، التي قدمت مجموعة من العروض الشعبية، إلى جانب فرقة المهابيش الأردنية، التي قدمت لوحات فنية من الموروث الشعبي الأردني.