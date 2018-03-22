سلطان القاسمي يشهد ختام أيام الشارقة المسرحية

الشارقة 24 – الشفيع عمر:

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن مبادرة جديدة لعشاق الفن المسرحي في الوطن العربي، تتلخص في إقامة مهرجان مسرحي بكل دولة من الدول العربية تحت إدارة الهيئة العربية للمسرح، سعياً من سموه للارتقاء بالمسرح العربي والعاملين فيه، وليكون نهجاً جديداً للهيئة في عملها الدؤوب لتطوير المسرح، وبديلاً للمسابقات التي كانت الهيئة تجريها منذ إنشائها.

كما وجه سموه الهيئة العربية للمسرح بانتقاء مسرحيات عربية متميزة تستحق العرض، والذهاب للمشاركة بها في المهرجانات الدولية، بهدف التواصل مع الآخر، والاستفادة من التجارب المسرحية الدولية، مما يسهم في تطوير المسرح في كافة جوانبه التقنية والمهنية.

جاء ذلك خلال كلمة سموه في ختام أيام الشارقة المسرحية في دورتها الثامنة والعشرين التي نظمتها دائرة الثقافة مساء الخميس في مسرح قصر الثقافة.

وقال سموه: هذه المهرجانات ستسهم في تطوير الحركة المسرحية في البلدان العربية، ونتمنى أن يأتي اليوم وتكون كل الفرق العربية في مهرجانٍ مسرحي واحد.

وأضاف سموه قائلاً: هناك العديد من المهرجانات العالمية لا نعرف عنها شيئاً، علينا الذهاب إليهم، والتواصل معهم، لنستفيد منهم، ونعرض ما لدينا.

وأشار سموه إلى أن هنالك الكثير من المهرجانات المتخصصة في المسرح التي تُنظم في العديد من الدول الأوروبية، يجب علينا الاشتراك معهم، والذهاب بكامل طواقم الفرق المسرحية لدينا، ليروا كيف يكون المسرح، ونأخذ من علمهم حتى نضيفه إلى ما عندنا من العلم، ونرتقي بمسرحنا.

ولفت سموه الفنانين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أنهم ما يزالون في أول الطريق، فيجب عليهم ألا يغتروا بكثرة الجوائز والتصفيق، فالطريق ما يزال طويلاً أمامهم.

وحث سموه المسرحيين على ألا يغفلوا الحضور والمشاركة في الندوات الجانبية والفكرية للمهرجان لأن فيها العطاء والتوجيه والخير الكثير، داعيا إياهم إلى الحرص على تثقيف أنفسهم من خلال التعرف على إنتاج الآخرين، ودراسة المسرحيات المختلفة.

وقدم سموه في ختام كلمته الشكر والتقدير إلى ضيوف أيام الشارقة المسرحية قائلاً: نشكر لضيوفنا الكرام حضوركم، وجودكم هو أنسٌ لأهل المسرح، ونطمئن من خلاله أن أهل الفن معنا، لأن وجودكم فيه أمان.

وكانت فعاليات الحفل قد بدأت بتقرير لجنة التحكيم قدمه الدكتور خليفة الهاجري من دولة الكويت، مثمناً الاهتمام الكبير والمتابعة الشخصية لصاحب السمو حاكم الشارقة لأيام الشارقة المسرحية، التي تميزت هذه الدورة في افتتاحها بمسرحية سموه "كتاب الله: الصراع بين النور والظلام" التي جاءت ثرّية ومعبرة.

وأشار إلى أن الدورة الحالية شهدت تنافس 7 عروض مسرحية على جوائزها الرسمية، بينما تم تقديم 4 عروض أخرى خارج المنافسة، إلى جانب مسرحية "صولو" لفرقة أكون من المملكة المغربية الفائزة بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي في دورتها العاشرة.

وثمّنت لجنة التحكيم في تقريرها دور اللجنة العليا واللجان المنظمة، حيث تميز البرنامج الفكري المصاحب بالعديد من الندوات والمسامرات الليلية، وبرنامج أوائل المسرح.

وأوصت لجنة التحكيم بضرورة توجه المخرجين إلى إدارة أفضل لعنصر الممثل خلال العروض المسرحية، كما دعت إلى أهمية تكثيف الورش التطبيقية المتعلقة بالجوانب التقنية للعمل المسرحي، والاهتمام بالكتابات المسرحية المحلية.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بجوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ 28، وجاءت كالتالي: نالت مسرحية "المجنون" لمسرح الشارقة الوطني، جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل.

وفاز الفنان محمد العامري بجائزة أفضل إخراج مسرحي عن مسرحية " المجنون" لمسرح الشارقة الوطني، بينما ذهبت جائزة أفضل تأليف للكاتب إسماعيل عبد الله عن مسرحية "موال حدادي" لمسرح رأس الخيمة الوطني.

في حين حصل على جائزة أفضل ممثل دور أول الفنان مروان عبد الله عن دوره في مسرحية "المجنون" لمسرح الشارقة الوطني، وذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول للفنانة بدور الساعي عن دورها في مسرحية "تداعيات" لمسرح دبي الأهلي.

وحصل الفنان موسى البقيش على أفضل دور ثان عن مسرحية موال حدادي لمسرح رأس الخيمة الوطني، بينما حصلت الفنانة عذاري على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها في مسرحية "المجنون" لمسرح الشارقة الوطني.

ونال جائزة أفضل ممثل واعد عمر الملا عن مسرحية "ليلك ضحى" عن المسرح الحديث بالشارقة، بينما فازت بجائزة أفضل ممثلة واعدة هيا القايدي عن دورها في مسرحية "فقط" لمسرح بني ياس.

وفاز بجائزة أفضل ديكور الفنان محمد العامري عن مسرحية "المجنون"، فيما فاز بجائزة أفضل إضاءة الفنان محمد جمال عن مسرحية "ليلك ضحى"، وأفضل مؤثرات صوتية وموسيقية عبد الرحمن الجروان عن مسرحية "ما بعد الإنسان" لمسرح خورفكان للفنون، بينما حصل على جائزة أفضل مكياج الفنان حسن رجب عن مسرحية "حرب النعل" لمسرح دبا الحصن، وفاز بجائزة أفضل أزياء الفنان محمد العامري عن مسرحية "المجنون" لمسرح الشارقة الوطني.

وذهبت جائزة الفنان المسرحي المتميز من غير أبناء الدولة إلى الفنان غنام غنام عن دوره في مسرحية " ليلك ضحى"، كما حصلت مسرحية موال حدادي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وحاز على المركز الأول في جائزة الشارقة للتأليف المسرحي الكاتب ياسر يحيى المدخلي من المملكة العربية السعودية عن النص المسرحي "الانتصار أو الموت أو كلاهما"، وذهب المركز الثاني إلى الكاتبة سهام صالح أحمد العبودي من السعودية عن نصها المسرحي "بحثاً عن الظل المفقود"، بينما حصل على المركز الثالث عبد الرزاق جبار بن عطية عن نص مسرحية "خريف الجسور".

حضر الحفل الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة صلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وأحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، ونخبة من نجوم المسرح الإماراتي والخليجي والعربي والفنانين والمهتمين.