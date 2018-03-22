"وفر" يستعرض خدماته في "الشارقة للتخطيط العمراني" و"شروق"

الشارقة 24:

أقامت دائرة الموارد البشرية ممثلة ببرنامج خصومات موظفي حكومة الشارقة "وفر" معرضاً في كل من مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، الأسبوع الماضي، بالتعاون مع عدد من الشركات المنضمة حديثاً للبرنامج، وهي: وكالات الريس للسفريات والبواخر، والزين لتنظيم المعارض والفعاليات، ومافين سبا، وحلول النظم الأمنية المتكاملة، وشركة ليبرتي للسيارات (كاديلاك)، ومركز الدليل الطبي، ومستشفى ميدكير، ودار التعمير للاستشارات الهندسية، ومركز سني الطبي، ومركز الجابر للنظارات.

واستعرضت الشركات المتواجدة في المعرض خدماتها المتنوعة للموظفين.

وأثنى سعادة المهندس خالد آل علي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني على هذه المبادرة، قائلاً: "إن برنامج وفر يعد مبادرة فريدة من نوعها تصب في صالح موظفي حكومة الشارقة، كما يعد البرنامج من العوامل المؤثرة في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتقوية العلاقة المباشرة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يتطلب من كافة الجهات التعاون والتفاعل البناء والمشاركة في كافة الفعاليات المنضوية تحت مظلة (وفر) في سبيل إنجاح هذا البرنامج".

من جهته، قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "يعتبر برنامج (وفر) أحد المبادرات المتميزة لحكومة الشارقة على صعيد اهتمامها بمواردها البشرية، وتعزيز الرضا الوظيفي لها، كما ينعكس ذلك إيجاباً على مستوى سعادتهم، وبالتالي إنتاجيتهم، ويرفع من معدلات الولاء الوظيفي لمؤسساتهم ودوائرهم".

وأوضحت جواهر سيف العود، مدير إدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية ومدير برنامج وفر، بأنه ضمن الخطة التشغيلية لعام 2018 تأتي هذه المبادرة لتحقيق رؤية البرنامج في تعريف موظفي الحكومة بـ "وفر"، وترسيخ التعاون والشراكة الدائمة بين القطاع الحكومي والخاص في الدولة.