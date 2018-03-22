انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الشارقة للثقافة والناس

الشارقة 24 – وام:

انطلقت يوم الخميس، الدورة الثالثة من مهرجان الشارقة للثقافة والناس، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بتنظيم من المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس، وذلك في حديقة الياش بالمدينة.

افتتحت المهرجان، نورة أحمد النومان مدير عام المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي، بحضور رئيس المكتب الثقافي والإعلامي صالحة غابش، وعدد من الشخصيات المهمة في مؤسسات الشارقة، وجمع من حضور المهرجان.

ويمتد المهرجان لخمسة أيام، حتى 26 مارس الجاري، كما يقام المهرجان، في يومي 29 و30 مارس الجاري، بإكسبو خورفكان.

ويُنظم المهرجان، وسط أجواء أسرية وثقافية وترفيهية وفنية، بالتعاون مع بلدية الشارقة، كشريك استراتيجي عبر تفعيل الشراكات المجتمعية والكوادر البشرية والفعاليات المتميزة في المكتب، وإيصالها إلى أماكن التجمهر العائلي في الإمارة.

ويهدف المهرجان، إلى تحقيق التنمية المستدامة للأسرة، في ظل القيم والثقافة الإسلامية التي تشكل الهوية الوطنية، ودعم الحراك الثقافي في المجتمع، بأسلوب عصري مختلف جذاب يشترك فيه أفراد الأسرة.

كما يهدف إلى إيصال رسالة وأهداف المكتب الثقافي والإعلامي، إلى المجتمع وإعادة إحياء الفعاليات السنوية والتشغيلية للمكتب، وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين، ورصد تفاعل الجمهور، ليكون جزءاً من الفعالية كمشارك وليس كحضور .

ويضم المهرجان، فعاليات متنوعة منها: ركن "عام زايد"، ومسابقة مجلة مرامي الثقافية اليومية، وركن الراوي لتقديم قراءات في قصص الأطفال، وقراءات شعرية لعضوات رابطة أديبات الإمارات، تحت عنوان "زايد الملهم والملهم"، وندوة "الترابط الأسري"، إلى جانب عروض مسرح الشارع التي تقدم لأول مرة.

ويقدم الفريق التطوعي في ركن "عام زايد"، جدارية "ماذا تعلمت من زايد؟"، وأكبر جدارية من العقد الكشفية بعنوان "لميثاقنا تأثير"، تقدمها مفوضية مرشدات الشارقة، كما ستشارك مؤسسة "لمة للفعاليات"، في تنظيم فعاليات المهرجان، كما سيتم تقديم أربع مسرحيات غنائية توعوية، وعروض للفنون الشعبية من فرق للجاليات العربية، إلى جانب إقامة ورش جماهيرية، ومسابقات ثقافية متنوعة تفاعلية، مع الجمهور يومياً، إضافة إلى الكثير من الفعاليات الجماهيرية المختلفة، بمشاركة مؤسسات وجهات حكومية عدة.