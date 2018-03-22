محمد بن هويدن: "بلدية الذيد" ترسخ ثقافة التميز

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

توجه سعادة الدكتور محمد بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، خلال الحفل السنوي للبلدية، بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لحرص سموه الدائم ودعوته إلى رعاية وتكريم المميزين في شتى المجالات والقطاعات والدوائر الخدمية بحكومة الشارقة، مؤكداً أن التكريم يأتي تشجيعاً للموظفين نحو بذل المزيد من الإبداع والعطاء، وللشركاء الاستراتيجيين نحو التعاون لما فيه الفائدة.

وقال إن الحفل السنوي لبلدية الشارقة جاء لتكريم موظفي البلدية والشركاء الاستراتيجيين والشخصيات التي خدمت مدينة الذيد بناء على توجيهات المجلس البلدي لأنهم شركاء في النجاح، حيث ساهموا بتطوير المنطقة ونجاح مبادراتها المختلفة