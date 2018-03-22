الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع مصر

الشارقة 24 – وام:

بحث وفد من إمارة الشارقة، مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية بالقاهرة، التعاون في مجال قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى.

جاء ذلك، خلال لقاء وفد من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، وجمعية الشارقة التعاونية، وعدد من الهيئات الأخرى بالإمارة، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية.

وقالت د. هالة السعيد: إن العلاقات المصرية-الإماراتية وطيدة، على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون، في مجالات العمل، ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.