سفير إسبانيا يثمن دور حاكم الشارقة في تقدم العلوم والفن والثقافة

الشارقة 24 – وام:



بحثت هيئة الشارقة للآثار، وسفارة المملكة الإسبانية لدى الدولة، سبل تعزيز أواصر التعاون الثقافي، خاصة ما يتعلق بالأنشطة الأثرية، واستعرض الجانبان العلاقات الوثيقة ونتائج معرض الآثار الذي نظمته هيئة الشارقة للآثار، في متحف مدريد الوطني في العام 2016م .



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور صباح جاسم، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، بسعادة ألفاريز بارثي د. أنطونيو، سفير المملكة الاسبانية لدى الدولة، مؤخراً بمقر الهيئة، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التنقيب والاكتشافات الأثرية.



وأشاد سعادة السفير الإسباني، بالدور اللائق والفعال الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من أجل تقدم ورفعة العلوم والفن والثقافة، ورفع لسموه الشكر والتقدير للدعم والتشجيع المتواصلين الذي يقدمهما لبعثة التنقيب الأثرية الإسبانية.



حضر اللقاء سانتياغو خيمنيث مارتيه، القنصل الإسباني لدى الدولة وعيسى يوسف مدير إدارة التنقيب والمواقع الأثرية بهيئة الشارقة للآثار، وأعضاء البعثة الأثرية الإسبانية العاملة بموقع الثقيبة الأثري بإمارة الشارقة.



من جانب آخر قام وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة بزيارة عمل إلى متحف الشارقة للآثار، حيث اجتمع مع المدير العام ومدير إدارة التنقيب والمواقع الأثرية، وقدم الوفد طلباً لهيئة الشارقة للآثار للمساهمة في معرض الآثار الذي تخطط بعثة الاتحاد الأوروبي لإقامته في الإمارات خلال شهر مايو المقبل، وإمكانية إعادة بعض القطع الأثرية التي تعكس العلاقات التجارية والروابط الثقافية بين الشارقة والعالم الخارجي، وخاصة دول أوروبا حيث تمتلك هيئة الشارقة للآثار عدداً كبيراً من هذه القطع الأثرية، التي توثق لقيام مثل هذه العلاقات على مدى العصور.



كما استقبلت الهيئة، سعادة الدكتور أندرياس ليبماه هولتمسان سفير جمهورية النمسا لدى الدولة مؤخراً، حيث جرى استعراض خطط تأسيس تعاون ثقافي علمي بين الهيئة ومعهد الآثار الشرقية الأوربية، التابع لأكاديمية العلوم النمساوية في فيينا.



وأشار السفير إلى أن فحوصات الجهات المعنية فى النمسا، لعينات الحمض النووي من عظام الخيول المكتشفة بموقع مليحة الأثري بإمارة الشارقة، توصلت إلى أن حصان مليحة يحمل صفات وراثية واضحة في سلسلة الخيول العربية الأصيلة، وأن هناك المزيد من الدراسات لاستكشاف وتتبع الخيوط الوراثية الأصيلة لها والتي يمكن أن تساعد في معرفتنا بعملية تدجين الخيول منذ نحو 5500 عام مضت، كما بحث الجانبان إمكانية قيام بعثة أثرية نمساوية بالتنقيب في أحد مواقع الشارقة الأثرية.