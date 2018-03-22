د. سعيد الكعبي لفائزي "الشارقة للتميز": تفوقكم بداية لمحطة أكبر

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، عن الفائزين بفئات الجائزة في دورتها الـ 24، حيث فاز 62 مشاركاً في مختلف الفئات من بين 172 مرشحاً.



وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أن الاحتفال بالدورة الـ 24 من جائزة الشارقة للتفوق والتميز التعليمي، يمثل احتفالاً بـ 24 سنة من العطاء والتميز.



وأضاف الكعبي: نتقدم بالمباركة لجميع الفائزين في جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، ونتمنى حظاً أوفر للإخوة الذين لم يحالفهم الحظ، في العام القادم، كما توجه رئيس مجلس الشارقة للتعليم بكلمة للفائزين: "هذه محطة انتهت، لكنها بداية لمحطة أكبر وبالتوفيق للجميع".