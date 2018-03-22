تكريم المتميزين بمركز خدمات المرور والترخيص بشرطة الشارقة

الشارقة 24:



تقديراً لجهودهم المتميزة في الأداء، وانطلاقاً من منهجية تحفيز ومكافئة الموظفين، كرم قسم إسعاد المتعاملين بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء مجموعة من موظفي الواجهة الأمامية المتميزين بمبنى خدمات المرور والترخيص بالشارقة لتميزهم في تقديم الخدمات وفق أفضل معايير السعادة للجمهور، بحضور العقيد علي أحمد أبو الزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، والمقدم خالد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من رؤساء الأقسام والفروع.



وأكد العقيد علي أحمد أبو الزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تولي اهتماماً كبيراً بتكريم المتميزين من منتسبيها، وتحرص على تحفيزهم لمساهمتهم في دفع مسيرة العمل وبذل كافة الجهود لإسعاد المتعاملين، ويأتي التكريم وفقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية المتمثل في تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة والتي تصب في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، مما يعزز الدور الإيجابي في تحقيق رؤية ورسالـة القيادة العامـة لشرطة الشارقة، مضيفاً إلى أن هذا التكريم سيكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لصالح الوطن وأبنائه.



وأثنى مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين على جهود المكرمين وحرصهم على الارتقاء بمستوى أدائهم في العمل متمنياً لهم دوام التوفيق.



ومن جانبهم عبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم على هذا التكريم، وحرص القيادة الشرطية على تقدير العطاء والإنجاز والتميز.