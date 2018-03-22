حاكم الشارقة: كلمتي بمنتدى الاتصال الحكومي توجه للخير

الشارقة 24:



كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر، على تلفزيون وإذاعة الشارقة، أن الرمال من رأس الخيمة حتى الربع الخالي، تعتبر سواقي منقولة، والأرض التي تقع تحت محمية المنتثر، كانت سيحاً لهذه الجبال.



وأضاف سموه: "في منطقة المرّة، سنجد مادة خضراء تأتي من تحت الأرض، لوجود نوع من النحاس تحت الأرض ذاب منذ زمن بعيد، والبعض يقول رأينا مادة صفراء، فكل جبال هذه المناطق كانت سيوحاً حيث كانت الأرض مستوية حينها... ولا علاقة لوجود بترول أو غاز في هذه المناطق".



وأردف سموه: "في طريق خورفكان الجديد، توجد أخاديد... ترى فيها نهاية كل جبل، وهنا نرى عظمة الخالق في خلقه".



وختم صاحب السمو حاكم الشارقة: "كلمتي في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، ستكون عن تحذيرات السوء، والتنويه إلى الخير والتوجيه إليه، فقد تساوى السيء مع الخير في هذه الأيام".