مركز شرطة كلباء الشامل يطلق حملة "معاً للحد من الحوادث"

الشارقة 24:



تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أماناً، أطلق مركز شرطة كلباء الشامل التابع لإدارة شرطة المنطقة الشرقية، حملة توعوية تحت عنوان "معاً للحد من الحوادث المرورية" لتوعية مستخدمي الطريق وأفراد الجمهور.



وتم توزيع المنشورات التوعوية المتنوعة الصادرة من القيادة العامة لشرطة الشارقة، التي تحتوي على إرشادات عن مخاطر الانشغال بغير الطريق كالعبث بالهاتف النقال أثناء قيادة المركبة وعدم التقييد بالسرعات المحددة والأسباب الاخرى المؤدية الى خسائر فادحة على الأرواح والممتلكات جراء الحوادث المرورية.



وتضمنت الحملة محاضرات استهدفت العاملين بالدوائر الحكومية بمدينة كلباء، حيث تم تعريفهم بالدور الذي يلعبه الفرد في الحد من الحوادث وأن تقيده بأنظمة وقواعد السير والمرور يجعل منه سائقاً مثالياً ويتجنب بذلك تعريض حياته وحياة غيره للخطر.



وذكر الرائد محمد خلفان الكندي رئيس مركز شرطة كلباء الشامل بالإنابة، أن هذه الحملة مستمرة لغاية نهاية شهر مارس الجاري، وناشد مستخدمي الطريق التعاون مع أجهزة الشرطة في تقيده بالأنظمة وإعطاء الطريق حقه، ونضع ايدينا جميعاً لجعل طرقنا خالية من الحوادث المرورية.