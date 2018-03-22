"البيئة والمحميات الطبيعية" بالشارقة تحتفل باليوم العالمي للمياه

الشارقة 24:



نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، فرع خورفكان، الخميس، عدداً من الفعاليات والأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام .



وتضمنت الفعاليات التي أقيمت في مستشفى مدينة خورفكان أنشطة وبرامج عدة، من بينها ركن خاص للتعريف بهذا اليوم، وتوزيع بروشورات توعوية على الجمهور، وعمل مجسم للنباتات لإبراز كيفية المحافظة على المياه، وعدم الإسراف فيها، في ظل مشاركة حيوية وتعاون لافت من قبل هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومستشفى مدينة خورفكان.



وصرحت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "نحرص على تنظيم احتفالية سنوية في اليوم العالمي للمياه، الذي يصادف في الثاني والعشرين من مارس من كل عام، ونحتفل مع كل العالم في هذا اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة، لنسلط الضوء على قضايا المياه والتوعية بأهمية الموارد المائية، ومواجهة الطلب المتزايد عليها وتطوير الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، بالإضافة إلى أهمية السعي إلى إيجاد مصادر جديدة لمياه الشرب".