بدر الشحي: أيام الشارقة التراثية تجسد الأصالة الإماراتية والعربية

الشارقة 24 - محمود سليم:

كشف بدر الشحي، المنسق العام لأيام الشارقة التراثية، أن هذه الدورة من الأيام ستشهد الكثير من الإضافات بالنسبة للمجسمات والابتكارات الحديثة، والفرق الشعبية المنتقاة من الدول الأجنبية، ومشاركة الفرق التراثية المحلية.

وأشار الشحي، في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد الخميس، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 16، إلى أن الأيام ستستضيف معارض جديدة منتقاة، وأهمها معرض عام زايد، الذي يتحدث عن إنجازات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه.

وأوضح أن ما يميز الأيام هذا العام، الورش، والمحاضرات التي تركز على التراث الإماراتي بشكل خاص.