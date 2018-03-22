عبد العزيز المسلم: جمهورية التشيك ضيف الشرف بأيام الشارقة التراثية

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن اختيار شعار الدورة الـ 16 من أيام الشارقة التراثية "بالتراث نسمو"، يدعو للتمسك والاعتزاز بالتراث أكثر، مشيراً إلى أن المهرجان يركز هذا العام على استثمار التراث المحلي الإماراتي، والخليجي، والعربي، وإظهاره بشكل بارز.

وأوضح المسلم، بتصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل الأيام، أن هذه الدورة ستشهد مشاركة جمهورية التشيك كضيف شرف، لما تمثله هذه الجمهورية من غنى ثقافي وتعدد في العروض المقدمة في التراث.

وأضاف أن أيام الشارقة تتميز هذا العام، بعدد كبير من الإصدارات والمعارض، والمشاركات العربية والخليجية، بالإضافة إلى بعض المشاركات الأجنبية بما يجعلها أجمل من الأعوام الماضية.