سلطان بن أحمد: حاكم الشارقة خير مثال في الاتصال الحكومي

الشارقة 24:

كشف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ضمن لقاء عبر برنامج الخط المباشر الذي يبث على إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع سعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، بحضور طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، في نسخته السابعة، التي تقام يومي 28 و29 مارس الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، بشعار "الألفية الرقمية... إلى أين؟"، سيناقش العديد من المواضيع المرتبطة بتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع والتطبيقات الإلكترونية لخدمة الاتصال الحكومي.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: أصبحت سبل التواصل متطورة ومتعددة، ولكننا كحكومة نستعد لهذه التغيرات من خلال الاستعداد للتواجد على هذه المنصات والسبل، وقد استطاع المنتدى مع انطلاقته أن يترك أثراً طيباً... ومن خلال خبراتنا في السنوات السابقة استطعنا التركيز على مواضيع تهم الاتصال الحكومي.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إلى أن المنتدى يستضيف بعض الضيوف، الذين اشتهروا في عملهم، كمؤسس ويكيبيديا الذي أفاد الإنسانية، ويملك أكبر موسوعة تفاعلية على الإنترنت، ومثل هذه الشخصيات التي تتمتع بمحتوى غني هي التي تضيف على المنتدى ألقه، وقبل بداية المنتدى الدولي للاتصال الحكومي كانت هناك مشاكل في التواصل الصحافي مع الدوائر الحكومية، وولادته جاءت لتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية والجهات الصحافية.

ونوه رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بأن على الحكومات أن تركب الموجات المتسارعة من التطور، وخير مثال في الاتصال الحكومي هو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي لا يبخل بأي جهد في التواصل مع أي استفسارات أو تساؤلات من الجمهور، مؤكداً أن الدوائر الحكومية المتفاعلة هي التي تتواصل معنا قبل طرح المشاكل على الهواء، وهذه الدوائر هي خير مثال على مفهوم الاتصال الحكومي.

80 % من منظمي المنتدى كوادر وطنية من الشباب

وشدد على أن الاتصال الحكومي مكون من ثلاثة أركان هي الحكومة، والصحفي والجمهور، وكيفية وصل هذه الأركان هو من خلال أسلوب وبرتوكول معين مشيراً إلى أن من أسباب وجود المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، هو تدريب الكوادر الوطنية على مفهوم الاتصال الحكومي، و80% من منظمي المنتدى من فئة الشباب من الكوادر الوطنية.

كلمات حاكم الشارقة تصب بمصلحة الهدف دائماً

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد: "رسالتي إلى المسؤولين والمدراء والموظفين من حكومة الشارقة، أن يحضروا الجلسات التي تهمهم في المنتدى، ليستفيدوا منها، فهذا المنتدى وجد لهم، لكي يستفيد كل المجتمع، وينقل هذه المعلومات، كاشفاً أن صاحب السمو حاكم الشارقة، سيشرف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بكلمة لسموه يلقيها في الافتتاح، مؤكداً أن كلمات سموه دائماً تصب في مصلحة الهدف.

طارق علاي: 200 مشارك بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي محلياً وخليجياً

وأكد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال اللقاء، أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي هي إحدى مخرجات توصيات المنتدى، وسيتم تكريم الفائزين يوم الأربعاء 28 مارس 2018، بعد أن استقبال أكثر من 200 مشارك من الدولة ودول الخليج العربي.

"أفضل حملة في عام زايد"... فئة جديدة

وأضاف: هناك فئة جديدة تضاف على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي وهي "أفضل حملة في عام زايد"، بالإضافة إلى جائزة أفضل شخصية مؤثرة في عالم التواصل الاجتماعي، وأفضل تحقيق صحافي.

سؤال مفتوح





ولفت مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إلى أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، يركز كل عام على تخصص في الاتصال الحكومي.. وشعار نسخة هذا العام "الألفية الرقمية .. إلى أين؟"، وهو سؤال مفتوح أمام الحكومات ووسائل الإعلام لشرح كيفية التواصل مع الجمهور، مضيفاً أن بعض ورش العمل في المنتدى ستتخصص في صناعة السمعة، وورش أخرى تبحث في إدارة الأزمات الإعلامية، والعديد من الموضوعات الأخرى.

جلسة لـ "مجلس الأطفال العرب"

وختم علاي: سنخصص جلسة لـ "مجلس الأطفال العرب"، كنظام المجلس الاستشاري وسيعقد ما يقارب 200 طفل اجتماعاً برلمانياً في أيام المنتدى.