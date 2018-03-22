"حملة الشارقة صديقة للطفل".. مسيرة إنجازات تعزز رعاية أجيال المستقبل

الشارقة 24:

تمكنت "حملة الشارقة إمارة صديقة للطفل"، التي يشرف على تنفيذها "مكتب الشارقة صديقة للطفل"، من تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى رعاية الأطفال، وتمكين الأمهات العاملات من تحقيق التوازن بين بيئة العمل والأسرة، منسجمة في ذلك مع الرؤية التنموية والحضارية، لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشكل نموذجاً إقليمياً ودولياً في توفير التنشئة الصحية والسليمة لأجيال المستقبل.

وتحت شعار "بداية صحيحة لمستقبل أفضل"، بدأ مشوار حملة "الشارقة إمارة صديقة للطفل" في فبراير 2011، استجابة للمرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتماشياً مع توجيهات وجهود قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وسبق انطلاق الحملة ميدانياً في مارس 2012، تحضيرات أولية، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، شملت وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة، لتحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز مستويات رعاية الأطفال في الإمارة، من خلال تشجيع الرضاعة الطبيعية، وزيادة الوعي حول أهميتها، وحماية المجتمع من أساليب التسويق التي تنتهجها شركات الحليب الصناعي.

واستهدفت حملة "الشارقة إمارة صديقة للطفل" عند انطلاقها الأطفال من الولادة إلى عمر سنتين، فكان لها السبق بين بلدان العالم، في استحداث مفهوم "مدينة صديقة للطفل"، لتأخذ معايير الاعتماد الدولية من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في ديسمبر 2015، بعد تنفيذها لأربع مبادرات تطبّق مجتمعة للمرة الأولى على مستوى العالم.

وشملت المبادرات الأربع مبادرة "مرافق صحية صديقة للطفل" التي تبنتها الشارقة بناءً على مبادرة "مستشفيات صديقة للطفل" التابعة لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، أما المبادرات الثلاث الأخرى، فتضمنت مبادرات مجتمعية، استهدفت المؤسسات وأفراد المجتمع لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وهي "أماكن عامة صديقة للأم والطفل"، و"مؤسسات صديقة للأم"، وأخيراً "حضانات صديقة للرضاعة".

وتبعاً للجهود التي بذلتها الحملة في ترسيخ مكانة الشارقة "إمارة صديقة للطفل"، وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، بتأسيس "مكتب الشارقة صديقة للطفل" رسمياً، ليضم كوادر الفريق العامل ضمن الحملة، بهدف دعم وتطوير جهود الإمارة وتوسيعها لتشمل الأطفال بجميع فئاتهم العمرية، مع تطوير نطاق عمل المكتب، ومنحه صلاحيات أكبر، وتوفير منصة للتعاون بين المنظمات، والهيئات، والدوائر الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالأطفال، داخل دولة الإمارات وخارجها.

رفع نسبة الرضاعة الطبيعية





لم تتوقف جهود الحملة بعد النجاح الذي حققته بحصولها على اللقب نهاية عام 2015، بل استمرت عبر سلسلة من ورش العمل التثقيفية، والاجتماعات، والزيارات التفقدية والتقييمية، في نشر الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية، حيث ارتفعت نسبة الرضاعة الطبيعية الخالصة في الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل في إمارة الشارقة من 43% نهاية عام 2015، إلى 50% في عام 2016، وهي النسبة المستهدفة عالمياً بحلول عام 2025، أما في 2017، فبلغت نسبة الرضاعة الطبيعية في الإمارة 56%.

منح الاعتماد لجهات عدة





أطلق مكتب "الشارقة صديقة للطفل" خلال عامي 2016 و2017 حملة توعوية وتسويقية لتعزيز ونشر الرضاعة الطبيعية، والتعريف بأهميتها في المرافق الصحية، ومؤسسات العمل، والحضانات، ومراكز التسوق، والمتاحف، وغيرها من الأماكن العامة، فضلاً عن استقبال الوفود من مختلف الدول للتعريف بإنجازات الشارقة في دعم الأم والطفل، والمشاركة في المؤتمرات، والمعارض المحلية والدولية، للترويج للشارقة إمارة صديقة للطفل.

ويحسب للمكتب منذ تأسيسه تحقيق عددٍ من الإنجازات التي أسهمت في ترسيخ صورة الشارقة، إمارة صديقة للطفل، حيث نظم فعاليات أسبوع الرضاعة الطبيعية في الشارقة خلال شهر أغسطس 2017، كما عقد 117 اجتماعاً مصحوبة بزيارات ميدانية إلى المرافق الصحية، بالإضافة إلى 71 اجتماعاً وزيارة للأماكن العامة خلال العامين 2016 و2017.

وأدت النشاطات والفعاليات، إلى جانب ورش العمل، والزيارات الميدانية، التي نفذها المكتب إلى اعتماد عدة مؤسسات رسمية، ومرافق صحية، وأماكن عامة، في عامي 2016 و2017، نظراً لنجاحها في تطبيق المعايير البيئية، والصحية المعتمدة، حيث تم اعتماد مركز الذيد الصحي، مرفقاً صحياً صديقاً للطفل، إلى جانب اعتماد خمسة "أماكن عامة صديقة للأم والطفل" ضمت كلاً من: القصباء، وواجهة المجاز المائية، وجزيرة النور، ومركز مليحة للآثار، وقلب الشارقة.

وتوالت سلسلة الإنجازات بإعادة اعتماد أربع مؤسسات "صديقة للأم" هي، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة الموارد البشرية بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ونادي سيدات الشارقة، بالإضافة إلى إعادة اعتماد حضانة "بساتين" التابعة لنادي سيدات الشارقة كحضانة "صديقة للرضاعة"، واعتماد "حضانتي" التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام.

تبادل الخبرات على المستويين المحلي والدولي

استكمالاً لدوره الريادي، نظم "مكتب الشارقة صديقة للطفل" دورة "العشرين ساعة" للرضاعة الطبيعية، التي استهدفت 71 من العاملين في المراكز الصحية بالشارقة، وممرضات مجلس الشارقة للتعليم، والكوادر الطبية في مستشفى القاسمي ومستشفى خورفكان، إلى جانب تنظيم ثلاث ورش توعوية للأمهات العاملات في المؤسسات الحكومية بالإمارة، تناولت أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الأم والطفل.

ولفت النجاح الذي حققه المكتب خلال فترة وجيزة الأنظار محلياً وإقليمياً ودولياً، نظراً للجهود المستمرة التي تبذلها الشارقة في مجال رعاية الأطفال، إذ تسلم العديد من الإشادات المحلية والدولية تقديراً لدوره في التوعية بالرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى دعوته لمشاركة خبراته من عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.