31 دولة ضمن "أيام الشارقة التراثية الـ 16" 4 أبريل

الشارقة 24:

تنطلق فعاليات النسخة السادسة عشرة من أيام الشارقة التراثية، التي ينظمها معهد الشارقة للتراث، في 4 أبريل المقبل، وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه، بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، بمشاركة 31 دولة، ستحط رحالها بالشارقة، وتقدم بعض ملامح وتفاصيل تراثها بمختلف ألوانه وأنماطه وأشكاله، من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج متنوعة، وتأتي نسخة الأيام هذا العام تحت شعار: "بالتراث نسمو"، وتشكل فرصة لجميع الدول المشاركة كي تعرض مختلف جوانب ومكونات وعناصر تراثها ليعيش جمهور وزوار وعشاق التراث تفاصيل بمشهد تراثي جميل غني ومتنوع، حيث يجتمع العالم بالشارقة.

وكشف سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، ضمن مؤتمر صحافي نظمه المعهد الخميس، بفندق شيراتون الشارقة، عن ملامح وتفاصيل النسخة السادسة عشرة من الأيام، حيث العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الجديدة، بالإضافة إلى تلك الفعاليات التي اعتدنا عليها كل عام، من بينها قرية الطفل، والسوق، بالإضافة إلى حضور بيئات الإمارات الـ 4 التي تشهد في كل عام إقبالاً وتفاعلاً حيوياً من الزوار وعشاق التراث، وهي البيئة الجبلية والبيئة الزراعية، والبيئة الصحراوية، والبيئة البدوية، بكل ما فيها من عناصر ومكونات ما زالت حاضرة ويعشقها الجميع.

ولفت الدكتور المسلم إلى أن شعار هذا العام "بالتراث نسمو"، وهو شعار جامع مانع ويتسق مع شعار معهد الشارقة للتراث في صون التراث والحفاظ على الهوية الثقافية والخصوصية المحلية، وفي أبريل من كل عام تزدان الشارقة بأيامها التراثية، وتنتشر احتفالاتها بكل أنحاء الإمارة، انطلاقاً من قلب الشارقة، حيث المعالم والشواهد التاريخية والتراثية لا تزال شاخصة وشاهدة على الماضي الجميل والتراث الأصيل، وصولاً إلى المنطقتين الوسطى والشرقية، وما تشملها من معالم تاريخية، ومبان تراثية عريقة، بفضل دعم وتشجيع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وهي هدية الشارقة للتراث، وجسر يجمع ثقافات العالم بما تحويه من تنوع وثراء.

وأضاف سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم: ها نحن في أيام الشارقة التراثية نصل إلى النسخة السادسة عشرة، محملين بالكثير من الإنجازات والطموحات والنجاحات والآمال والآفاق التي تستند إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بهذه التظاهرة الثقافية التراثية المهمة والمميزة الزاخرة بالفعاليات والبرامج والأنشطة التراثية والمليئة بالنشاط والمعرفة والترفيه، فهي كما يعلم الجميع قيمة حضارية وثقافية ومعنوية تقدمها إمارة الشارقة إلى دولة الإمارات والعالم العربي والعالم أجمع، ومحفل ثقافي مهم للتراث الشعبي والموروث الحضاري، كما أنها نموذج يُحتذى في تنظيم المهرجانات الثقافية الشعبية الكبرى، وتمثل وجهاً حيوياً من وجوه التراث الثقافي الإماراتي.

31 دولة مُشاركة

وبيّن المسلم أنه لا يمكن التعامل مع أيام الشارقة التراثية كحدث موسمي سنوي وتقليدي أو عادي، فهو ملتقى كبير تتفاعل فيه الحضارات والثقافات في مدينة يعرف الجميع دورها ومكانتها الثقافية، وجهودها في مجال الحفاظ على التراث والتاريخ والتعريف بهما، وسوف يشارك فيها أكثر من 600 شخص من خبراء وباحثين وكتّاب وإعلاميين من أكثر من31 دولة من مختلف بلدان العالم، كجمهورية التشيك، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ولبنان، وتونس، والجزائر، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، وباراغواي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ومالطا، والسعودية، والسودان، وطاجيكستان، والصين، واليابان، والكويت، واسبانيا، وبيلا روسيا، والمكسيك، والبحرين، وكرواتيا، والعراق، وسلطنة عمان، والأرجنتين، والبوسنة، وسوف تشارك في فعاليات الأيام 38 فرقة، من بينها 20 فرقة محلية، و18 فرقة دولية.

4 معارض

وأوضح الدكتور المسلم، أن الأيام ستشهد أربعة معارض كبرى، هي: معرض عام زايد، وهو المعرض الرئيسي، ومعرض ماضي وذكريات من تراث السعودية والإمارات للفنان التشكيلي عبد العزيز المبرزي، ومعرض الكائنات الخرافية، حيث هناك أكثر من 26 كائناً خرافياً من ضمن سرديات التراث الإماراتي، ومعرض الفنون الجميلة، وسوف تشهد الأيام حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي في دورتها الثانية، كما سيكون في المعرض أكثر من 12 إصداراً.

جديد هذا العام





ومن بين جديد الأيام معرض يحمل شعار عام زايد، إلى جانب برنامج المجاورة، حول الحكايات الخرافية والأساطير التاريخية في الشارقة، بالإضافة إلى برنامج قرية الطفل، والبيئات التراثية التي تستعيد لنا كل عام حياة الماضي في صور بهية وجميلة، ومقهى الأيام الثقافي، وعروض فنية على سفينة البغلة وغيرها من الفعاليات والأنشطة اللافتة والجاذبة.

ضيف شرف الأيام





وشدد الدكتور المسلم، على أن هذه التظاهرة الثقافية التراثية العالمية، تحرص بكل عام على أن يكون هناك ضيف شرف لكل نسخة، وسيكون ضيف شرف النسخة السادسة، جمهورية التشيك، لما تمتلكه من مخزون ثقافي وتراثي غني ومتنوع، يشكل إضافة نوعية لمسيرة الأيام.

ومن جانبه، أكد المنسق العام لأيام الشارقة التراثية، المهندس بدر الشحي، أن منطقة التراث في قلب الشارقة، تتحول مع فعاليات أيام الشارقة التراثية، إلى محطة أساسية وعنوان كبير، لعشاق التراث والباحثين والمختصين، والجمهور الراغب في التعرف على تراث العالم، فمن خلالها نستحضر أصالة الماضي كي نُطلع أفراد الجيل الجديد على تاريخ الأجداد، ونُقدم لهم تعريفاً بكل تلك الحرف والمهن والعادات والتقاليد، وعن مختلف ملامح حياة الآباء والأجداد، فالتراث بكل مكوناته وعناصره تعبير صادق عن هوية وخصوصية هذا الشعب، وتجسيد حي لتاريخ أبناء الإمارات".

ولفت الشحي إلى أن المعهد يسعى من خلال أيام الشارقة التراثية، إلى التعرف على الموروث المادي والمعنوي، بما يساهم في خلق جيل مرتكز في تطلعاته على الأصالة، وعلى خبرات عريقة، آخذاً بعين الاعتبار أهمية وضرورة تعزيز فرص التواصل بين الأجيال، مع التأكيد على أهمية التراث وأصالته وضرورات صونه والاستفادة منه والبناء عليه.

وقدم المنسق العام لمحة وافية، عن فعاليات الأيام في قلب الشارقة وفي المنطقتين الشرقية والوسطى.