نادي "سيدات الشارقة" ينظم "مخيم مغامرات الربيع"

الشارقة 24:

انطلاقاً من حرصه المستمر على إيجاد بيئة تفاعلية مثالية آمنة، نظم نادي سيدات الشارقة، "مخيم مغامرات الربيع" المخصص للأطفال واليافعين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 مارس الجاري حتى 5 أبريل المقبل، ضمن مرافق النادي، واستهدفت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 2-16 عاماً، لتساعدهم على الارتقاء بمهاراتهم الجسدية، والفكرية، والإبداعية.

ويقدم مركز وحضانة بساتين ضمن فعاليات المخيم "، باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، أبرزها "العلوم الممتعة"، و"البحث عن الكنز"، و"مخيم الأطفال الأولمبي"، التي تقدم لهم بأسلوب تفاعلي ومشوق يحفزهم على إخراج طاقاتهم الكامنة وتوظيفه بالشكل الصحيح.

ويستضيف كولاج مركز المواهب، مخيم "المواهب الصغيرة"، المخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 5 أعوام، سلسة من الأنشطة والفعاليات الممتعة ومنها السباحة، وتعليم مهارات الطبخ للصغار، والفنون والأعمال اليدوية، و"المغامرات في الهواء الطلق"، وتقدم لهم بطرق مبسطة وممتعة تتناسب مع طاقاتهم وقدراتهم الجسدية.

كما يستضيف "كولاج مركز المواهب" أيضاً معسكرين آخرين هما معسكر "فنون بلا حدود"، ومعسكر "عالم القراءة"، المخصصين للفتيات البالغة أعمارهن من 6 إلى 10 أعوام، والأولاد من الفئة العمرية 6-8 أعوام، ويهدفان لتعزيز مهاراتهم الفنية والقرائية.

وينظم "المجمع الرياضي" التابع للنادي معسكر "متعة الرياضة"، الذي يهدف إلى تشجيع الفتيات من الفئة العمرية 5-10 أعوام، والأولاد البالغة أعمارهم من 5 إلى 8 أعوام، على المشاركة في عدد من الرياضات المختلفة، منها "السباحة"، و"التزلج على الجليد"، وغيرها، فضلاً عن "اللياقة البدنية في الهواء الطلق"، و"تنس الريشة".

ويستضيف كلٌّ من "المجمع الرياضي"، و"كولاج مركز المواهب" معسكر "ربيع الفتيات" المخصص للفتيات من 11 إلى 16 عاماً، ويضم حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة كـ "السباحة"، و"أنشطة الجَمال"، و"الطبخ والخَبز"، و"الرسم والتلوين"، و"التجديف بالمياه"، و"الفخاريات".

ويمكن للأطفال والفتيات المشاركات اختيار الباقة التي تناسبهم، من يوم واحد، أو أسبوع واحد، أو أسبوعين طوال مدة المخيم.

للتسجيل، يُرجى الاتصال بالرقم: 065067701، ولمزيد من المعلومات حول الأنشطة الخاصة بكل معسكر، يُرجى زيارة الموقع التالي: www.slc.ae.