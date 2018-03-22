نور النومان تفوز بجائزتي "ذا تايتنز" و"أفضل رئيس للمعلومات"

الشارقة 24:

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل المرأة الإماراتية، فازت نور علي النومان، مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة، بجائزتين تقديريتين تكريماً لعطائها التقني المستمر ومساهمتها الفاعلة في تعزيز النهضة الرقمية في الإمارة.

وتم تسليم الجوائز في حفل أقيم على هامش فعاليات مؤتمر مستقبل تقنية المعلومات 2018، "IT Future summit 2018"، الذي نظمته شركة "جي إي سي" الإعلامية بفندق برج العرب، تحت رعاية وحضور وزارة الاقتصاد، وبحضور عدد من ممثلي دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، ومسؤولين بقطاع تقنية المعلومات محلياً ودولياً.

ونالت نور النومان وسام الشرف، "ذا تايتنزThe Titans "، لدورها الرائد في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في الشارقة، وتعزيز مساهمته في ازدهار القطاع على مستوى الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة، بالإضافة إلى دورها المؤثر في تطوير قطاع الخدمات الرقمية في الإمارة، لاسيما قيادتها لجهود تنفيذ وتطوير مشروع لعبة "أرض الشارقة"، التي أطلقتها الإمارة في أكتوبر 2016، وأتبعتها بتحديث رئيسي في العام التالي.

كما نالت مدير "إلكترونية الشارقة" جائزة "كاتاليستس" لأفضل رئيس تنفيذي للمعلومات في القطاع الحكومي، اعترافاً بأعمالها القيادية خلال الأعوام التي عملت فيها بالدائرة، والمتعلقة بتنفيذ مهمات الدائرة وأهدافها المتمثلة بتزويد الدوائر الحكومية بالشارقة بتقنيات ريادية رقمية، تحافظ على استدامة التحول الرقمي للإمارة، بالإضافة إلى إلهامها المستمر للموظفين.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة: "أصبحت ملامح النهضة الرقمية، التي تعيش الشارقة تفاصيلها كل لحظة، مثار إعجاب وتقدير كبيرين لدى العديد من شركائنا والمعنيين بقطاع تقنية المعلومات في دولة الإمارات وخارجها، وفي الواقع يعتبر موظفونا القوة الدافعة وراء النمو الكبير الذي نشهده وتحقيقنا المتواصل للإنجازات".

وأضاف: "نجحت كفاءاتنا المواطنة في حصد نجاحات متتالية على مدار الأعوام الماضية، واستطاعت موظفاتنا الإماراتيات إثبات أنفسهن في أكثر من محفل، واليوم نشهد تكريم نور النومان بجائزتين، تقديراً لجهودها المحورية وإلهامها فريق العمل وتحفيزهم باستمرار على الابتكار والإبداع والخروج بحلول غير تقليدية، وهذا الإنجاز في الحقيقة هو فخر لنا جميعاً، ونتمنى لنور المزيد من التقدم والنجاح في مسيرتها المهنية".

يشار إلى أن النومان حظيت بالعديد من الجوائز خلال مسيرتها المهنية في "إلكترونية الشارقة"، مثل الدرع التكريمية التي نالتها في ديسمبر 2016 من معالي دومينيك مينيور، السفيرة البلجيكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دورها الناجح في ابتكار فكرة لعبة "أرض الشارقة".