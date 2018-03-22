منتدى الاتصال الحكومي يستضيف مقدم برنامج "ألعاب العقل"

الشارقة 24:

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، في نسخته السابعة، التي تقام يومي 28 و29 مارس الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، جيسون سيلفا، أحد أبرز الشخصيات التلفزيونية، ومقدم البرنامج الشهير "ألعاب العقل"، الذي يُبثُ على قناة "ناشونال جيوغرافيك أبوظبي"، خلال اليوم الثاني من المنتدى.

ويناقش المفكِر المستقبلي سيلفا، أحد أشهر المتحدثين الملهمين في العالم، عدة مواضيع مثل الإبداع والتكنولوجيا، والقيم الإنسانية، خلال خطاب تفاعلي بعنوان "عصر التغيير المتسارع"، مسلطاً الضوء على الثورة الصناعية الرابعة، والإنجازات التي حققتها البشرية عبر العصور، وتأثيرها على الحاضر، وقدرتها الهائلة على تغيير المستقبل بسرعة غير مسبوقة.

وخلال الخطاب التفاعلي، يسلِط المفكِر والإعلامي الأميركي الفنزويلي الأصل الضوء على التناقضات التكنولوجية الناتجة عن الإبداع البشري والمستوحاة من التقنيات الأخرى، ليقدم عرضاً توضيحياً عن التكنولوجيا وتأثيرها على طبيعة الإنسان، وعن الإبداع وربطه بحالات الإنسان العقلية والوجدانية.

وأطلق سيلفا، مقدم البرنامج التلفزيوني المرشح لنيل جائزة إيمي، سلسلته الشهيرة من أشرطة الفيديو "لقطات مبهرة"، التي يبثها على موقع "يوتيوب"، وهي مجموعة من الأفلام الوثائقية المصغَرة، التي يستعرض من خلالها جوانب مختلفة من الحالة الإنسانية مثل الإبداع والابتكار والتكنولوجيا والمستقبل، حيث لاقت هذه الأفلام، شعبية كبيرة من قبل متابعيه من جميع الأعمار، وتم عرضها لأكثر من 13 مليون مرة، كما أطلق سيلفا سلسلة "المستقبل لنا" التي تستكشف التكنولوجيا الهائلة ومستقبل البشرية، ويقدم من خلالها أفكاره الفلسفية التي تعكس مزجه للإبداع والتكنولوجيا معاً، وروعة التقاء العلم مع التقنية والفلسفة.

ويعرف جيسون سيلفا بحضوره المكثف ومشاركته كمتحدث رئيسي في العديد من المنتديات والفعاليات حول العالم، من أبرزها حضوره الدائم لمنتديات "تيد" العالمية، ومؤتمر غوغل "روح العصر"، كما كان له حضور بارز في العديد من الفعاليات التي نظمتها شركة "مايكروسوفت" وشركة "آي بي إم"، وشركة "أدوبي"، وشركة "أوراكل"، وشركة "هوني ويل" وشركة "بيبسيكو" وشركة "إنتل" وغيرها.

كما كان لسيلفا حضوراً مميزاً في مهرجان "تريبيكا" السينمائي الدولي في نيويورك، ودار أوبرا سيدني، إضافة إلى العديد من المؤتمرات والمهرجانات في العديد من دول العالم، من أبرزها "أسبوع الأفكار" في شيكاغو، والمؤتمر التفاعلي في سياتل، ومهرجان "كان ليونز" الدولي للإبداع.

وبحسب مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية، بدأ جيسون سيلفا عمله مقدماً للبرامج في قناة "كَرَنت تي في" الأميركية المستقلة، التي شارك في تأسيسها نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور، حيث كتب وأنتج سيلفا خلال عمله فيها لمدة خمسة أعوم أكثر من 100 ساعة من المحتوى الأصلي، وحاز برنامجه على جائزة إيمي، قبل أن يترك العمل فيها ويتجه إلى صناعة الأفلام والتحدث في المنتديات.