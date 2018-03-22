مجلس أولياء أمور الطلبة بكلباء يناقش خطته التشغيلية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

عقد مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات، مساء أمس الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بمقره الرئيس، اجتماعاً، بحضور هيئة المجلس من الأعضاء المنتخبين والمعينين.

ترأس الاجتماع علي سليمان السويجي الزعابي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة بكلباء، بحضور نعيمة أحمد الزعابي نائب رئيس المجلس، وأمين السر العام، ورؤساء اللجان وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات التربوية والمجتمعية بالمدينة.

هدف الاجتماع إلى مناقشة مقترحات وبنود الخطة التشغيلية المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية لمجلس الشارقة للتعليم، وبحث الحضور استعدادات الحفل السنوي للشركاء الاستراتيجيين للمجلس عن العام الجاري.

تخلل الاجتماع، تنظيم احتفالية خاصة بيوم السعادة، تماشياً مع سياسات الدولة في ترسيخ السعادة عنواناً لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يعد من أكثر شعوب الأرض سعادة.

وقالت نعيمة أحمد الزعابي نائب رئيس المجلس: "إن احتفالية المجلس تأتي بهدف الانخراط في المبادرات والفعاليات المؤسسية والمجتمعية الفاعلة".

وأضافت: "أن الاحتفالية جاءت أيضاً تزامناً مع يوم الأم، حيث تم تكريم نحو 30 سيدة من الأمهات وكبار السن، بهدف إدخال السعادة والبهجة على نفوسهن في هذه المناسبة".