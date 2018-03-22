"هيئة مطار الشارقة" تكرم الفائزين في برنامج "لأننا نهتم"

الشارقة 24:

كرمت هيئة مطار الشارقة الدولي مؤخراً، الفائزين في برنامج "لأننا نهتم" لآراء المتعاملين، الذي حظي منذ إطلاقه في 2009 باهتمام كبير واستجابة لافتة من قبل المتعاملين والمسافرين، حيث يسمح بالإدلاء بآرائهم حول الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتقديم اقتراحاتهم المتعلقة بتجربتهم في المطار، وهو ما يأتي في إطار سعي المطار إلى تعزيز تجربة المتعاملين وضمان التميز في الخدمات.

جرى التكريم في مبنى إدارة المطار، حيث قامت علياء عبيد الشامسي مدير إدارة التسويق وعلاقات المتعاملين بتوزيع الجوائز على الفائزين، وهي عبارة عن تذاكر سفر مقدمة من شركة "العربية للطيران"، وتضمنت أسماء الفائزين كلاً من: عبد الله الياسي وسعيد البلوشي من الإمارات، وماريا إلينا من الفلبين.

وقالت علياء عبيد الشامسي "نجح مطار الشارقة الدولي من خلال برنامج "لأننا نهتم" في تطوير الخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمتعاملين والمسافرين من خلال الاقتراحات والآراء القيمة التي حصل عليها منهم على مدى السنوات الماضية"، مشيراً إلى أن آراء المسافرين تعتبر أفضل وسيلة لتقييم الأداء وتعزيز رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم في جميع أقسام المطار.

وأكدت أن الهدف من البرنامج هو إشراك المسافرين والمتعاملين في تطوير مستوى الخدمات من خلال الاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم. وأضافت: "يأتي رضا المتعاملين دائماً على رأس أولوياتنا، ويساعدنا هذا البرنامج على معرفة المزيد عن متطلبات المسافرين ومستخدمي المطار".

يذكر أن هيئة مطار الشارقة الدولي تقوم باختيار الفائزين بأفضل الاقتراحات المقدمة والتي شاركوا بها، سواءً عن طريق الموقع الإلكتروني للمطار (www.sharjahairport.ae)أو من خلال تعبئة الاستبيانات الموزعة في صالات المغادرين والقادمين أو باستخدام الأجهزة اللوحية المتوفرة مع موظفي الهيئة أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي الذي أطلقه مطار الشارقة الدولي .(SHARJAH AIRPORT)