"بلدي البطائح" و"البلدية" يستضيفان حملة "كلنا مسؤول"

الشارقة 24:

استقبل سعادة محمد عبد الله بن حليس رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، وفد حملة "كلنا مسؤول"، برئاسة سعادة منى عبد الكريم مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وأعضاء فريق عمل الحملة، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية وإتاحة الفرصة أمام جميع الأفراد والمؤسسات للمساهمة في إنشاء المباني الجديدة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في ضاحية البديع.

جاء ذلك بحضور سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، وأعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية وعدد كبير من أعيان منطقة البطائح والشركات الخاصة العاملة في المنطقة والجهات والمؤسسات الداعمة ورجال الأعمال الداعمين لمبادرات بلدية البطائح.

أعرب سعادة محمد عبد الله بن حليس رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح عن خالص الشكر والتقدير لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مثمناً جهود الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على كل ما تقدمه من جهد وعطاء حتى أصبحت المدينة صرحاً إنسانياً كبيراً.

وأضاف بن حليس: "أن الأهداف الإنسانية السامية التي ترتكز عليها عمل المدينة يجعلنا جميعا شركاء وداعمين لهذا العمل الإنساني، متمنين كل التوفيق والسداد للمدينة في تحقيق أهدافها النبيلة، وموجهين الدعوة إلى كافة فئات وشرائح المجتمع بالمساهمة ودعم حملة كلنا مسؤول".

وفي السياق ذاته، صرح سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح: "أن إطلاق حملة كلنا مسؤول الْيَوْمَ من بلدية البطائح حدث إنساني كبير، وفرصة عظيمة للمشاركة في دعم العمل الخيري، وسوف تقوم بلدية البطائح بتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة عبر فريق مبادرات العمل الإنساني والخيري التابع لبلدية البطائح".

وقدم موظفو بلدية البطائح نموذجاً إنسانياً في المبادرة بعمل الخير والتبرع لحملة كلنا مسؤول.