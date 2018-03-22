محمد النقبي: فرع جمعية الشارقة التعاونية إضافة كبيرة لشيص

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أعلن محمد خميس النقبي القائم بأعمال والي شيص، أن المنطقة التابعة لمدينة خورفكان، تحظى باهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش افتتاح فرع جمعية الشارقة التعاونية بالمنطقة، يوم الأربعاء: إن المنطقة باتت تزخر بمختلف المرافق الخدمية، التي من شأنها تسهيل حياة الأهالي وتلبية متطلباتهم.

وأوضح القائم بأعمال والي شيص، أن الفرع الجديد لـ "تعاونية الشارقة"، يعد إضافة كبيرة للمنطقة، حيث ينهي مشقة الأهالي، في الانتقال لمناطق بعيدة، لتدبير احتياجاتهم من السلع الغذائية والمنزلية، كما تعد الجمعية نافذة لسد احتياجات الزائرين أيضاً، كون شيص منطقة سياحية تحظى بتوافد كبير ودائم، لأفواج سياحية من مختلف أرجاء الدولة.

وتوجه النقبي بخالص الشكر لمجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية، على جهوده في رفد الفرع الجديد، بمختلف أنواع السلع الأساسية.