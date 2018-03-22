الشيباني: إنجاز أعمال البنية التحتية لـ "مدينة تلال"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

كشف خليفة الشيباني مدير عام "تلال العقارية"، عن إنجاز كافة أعمال البنية التحتية، في مشروع مدينة تلال، وقرب انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع "تلال مول"، خلال 180 يوماً من الآن.

وقال الشيباني، في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24": إن "تلال مول" من المشاريع التجارية العملاقة في إمارة الشارقة، باستثمارات تتجاوز المليار درهم، ودعا الجميع للحضور والمشاركة، في فعاليات معرض الاستثمار العقاري "إيكرس 2018".

وأضاف مدير عام "تلال العقارية"، من خلال تواجد بعض المؤسسات والجهات الحكومية، في المعرض، ندعو المستثمرين باغتنام الفرصة لزيارته، والاستفادة منه بالنصح والمشورة، للاستثمار في المشاريع، مع وجود منصات مميزة لعدد كبير من المطورين العقاريين، تتضمن مشاريع مميزة وقيمة، واصفاً المعرض بالتظاهرة العقارية الصحية في إكسبو الشارقة.