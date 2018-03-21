بلدية الحمرية تحتفي بيوم السعادة العالمي

الشارقة 24:

نظمت بلدية الحمرية، مساء الثلاثاء، احتفالاً كبيراً، تحت عنوان "على خطاك يا زايد"، بمشاركة كوادرها وموظفيها وأهاليهم، بمناسبة يوم السعادة العالمي .

حضر الاحتفال، الذي أقيم بمقر قرية التراث بالحمرية، حميد فايز الشامسي نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وحسن بن حرب الشامسي عضو المجلس البلدي للمنطقة، ومبارك راشد الشامسي مدير البلدية.

وأشاد مبارك راشد الشامسي، في كلمة له، بمبادرات ومكرمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي ساهمت وعززت السعادة في أوساط المجتمع، من خلال توفير سموه العيش الرغيد لسكان الإمارة، والاهتمام بالحياة الكريمة، وتوفير أسبابها.

وقال إن حكومة الشارقة، رسخت السعادة منذ أكثر من 30 عاماً، بشعارها الشهير "ابتسم أنت في الشارقة"، عملاً بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، في نشر السعادة.

وتابع الحضور عرضاً مرئياً، عن إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثم محاضرة للتربوية زهرة محسن تناولت فيها مقومات السعادة، إلى جانب المشاركة في مسابقات، وتوزيع الهدايا على الموظفين، وسط جو من الإيجابية والسعادة.