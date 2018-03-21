أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تحصل على 3 شهادات آيزو

الشارقة 24:

حققت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، إنجازاً جديداً ومتفرداً، على مستوى وزارة الداخلية، بحصولها على شهادة نظام إدارة الجودة المتكامل، بإصداراتها الأخيرة المحدّثة، من مواصفة الجودة ISO9001:2015 ،ومواصفة البيئة ISO14001:2015 ومواصفة الصحة والسلامة المهنيةOHSAS18001:2007 .

وبهذا تعتبر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، أول إدارة عامة على مستوى وزارة الداخلية، وأول مؤسسة تعليمية شرطية، على مستوى الدولة، تحصل على شهادة نظام إدارة الجودة المتكامل، بحسب آخر اﻹصدارات الحديثة للمواصفات العالمية من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، ولمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد قيام "هيئة لويدز ريجستر" بالتوصية بالمنح، وهي الجهة المتخصصة والرائدة في مجال ضمان الجودة الشاملة، منذ أكثر من 30 عاماً، وذلك بعد اجتياز كافة الإدارات والأقسام والفروع العاملة بالأكاديمية، لزيارات التدقيق الخارجي، من قبل فريق المدققين الخارجيين، الذي نفذ عدة زيارات للتدقيق، استمرت 6 أيام على مرحلتين.

ونظمت الأكاديمية، احتفالاً بهذه المناسبة، على مسرح الأكاديمية الأربعاء، بحضور العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والعقيد عبد العزيز النومان مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة، وباسم عبيد المدير العام الإقليمي لهيئة لويدز ريجستير، حيث تضمن الحفل تسلّم شهادة نظام الجودة، بإصداراته الأخيرة، كما تضمن الحفل تكريم إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة، كجهة استشارية أشرفت على شرح متطلبات المواصفات الحديثة للجودة، بالإضافة إلى تكريم فريق العمل بالأكاديمية.

وقال العقيد العثمني: إنني وبالنيابة عن جميع العاملين بالأكاديمية، أهدي هذا الإنجاز لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي لم يبخل علينا يوماً بدعم أو رعاية أو توجيه، حتى حققنا هذا النجاح الكبير، كما أتوجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية، والذي أصدر توجيهاته الكريمة لنا بالتقدم، للحصول على هذه الشهادات في الجودة، وتوفير كل ما يستلزم التحضير والتجهيز، لإعداد الملفات وتنفيذ الدورات التدريبية، وورش العمل والمحاضرات، وكل سبل الدعم الممكنة، والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز الفريد على مستوى وزارة الداخلية بدولة الإمارات.

بدوره، قال باسم عبيد، إن هذا الإنجاز الذي حققته الأكاديمية، يستحق الإشادة والتقدير، ونحن سعداء بهذه الشراكة مع الأكاديمية، بهدف التطوير المستمر، والبحث عن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ولفت إلى أن عمل الأكاديمية أصبح متطابقاً، مع روح ومعايير مؤسسة لويدز ريجستير، التي تعنى بتأمين وتطوير عمل المؤسسات والمنظمات، متمنياً المزيد من التوفيق والنجاح للأكاديمية والعاملين فيها.