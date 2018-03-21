جمعية الشارقة التعاونية تثمن دعم سلطان القاسمي

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أعلن وليد بن فلاح المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية، أن الجمعية تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

واعتبر المنصوري، في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، أنه لولا هذا الدعم، ما حققت الجمعية ما نشهده من إنجازات متتالية، خلال السنوات الماضية، وتوسع مستمر لسلسلة فروعها، وقال: " نحصد اليوم ثمار هذا الدعم الكبير، حيث تم افتتاح الفرع الـ 32، في منطقة شيص التابعة لمدينة خورفكان".

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية، إلى توفير احتياجات أهالي شيص، في فرع الجمعية الجديد، من منتجات وسلع أساسية، مؤكداً المتابعة الدائمة للفرع ورفده، بكل ما هو جديد بشكل دوري، وتوجه بالشكر لأهالي المنطقة، على تذليل كافة العقبات، وتسهيل مهمة الجمعية في افتتاح الفرع الـ 32.