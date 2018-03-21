عبد العزيز الشامسي يُشيد بتطور "إيكرس" من عام لآخر

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

كشف عبد العزيز أحمد شامس الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن معرض الاستثمار العقاري في المدينة "إيكرس"، يشهد تطوراً ونمواً، من حيث عدد المشاركين، وحجم المشاريع، ونسبة الإقبال على فعالياته، من المستثمرين والعاملين في القطاع، من عام لآخر.

وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: شهدنا في الدورة الحالية للمعرض، مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين في الإمارة، يقدمون مشاريع كبيرة ومبتكرة، ودعا جميع الراغبين في الاستثمار بالشارقة، لحضور فعاليات المعرض، والاطلاع على الفرص المتاحة في الإمارة، والتي تشمل قطاعات مختلفة، منها العقارات السكنية والتجارية والصناعية، إلى جانب عقود التملك والانتفاع، لمئة عام.

وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن معرض الاستثمار العقاري في الشارقة، يعد فرصة للجميع للاستفادة، من وجود جميع المطورين، تحت سقف واحد، الأمر الذي يسهل عملية اختيار القطاع والعقار المناسب للجميع.