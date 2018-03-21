سلطان الشكره: البناء في واجهات الشارقة المائية يسير على قدم وساق

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أعلن سلطان الشكره الرئيس التنفيذي لشركة واحة الشارقة للتطوير العقاري، أن شركته تشارك في الدورة الخامسة لمعرض الاستثمار العقاري "إيكرس 2018 "، بجناح خاص، مشيراً إلى أهمية الحدث في تعزيز القطاع العقاري بالإمارة، والتعريف بالمشاريع القائمة فيها، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتسهيلات، التي تقدمها الشارقة للمستثمرين، خاصة مع مشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل دائرة التسجيل العقاري، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومجموعة عمل قطاع العقارات بالإمارة.

وقال الشكره في تصريحات لـ "الشارقة 24": إن شركة واحة الشارقة العقارية، مطور "مدينة الشارقة للواجهات المائية"، أحد المشاريع العمرانية المتميزة متعددة الاستخدامات في الإمارة، نجحت في بيع 65% من المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضم 321 فيلا، على جزيرة الشمس في أقل من 25 يوماً.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة واحة الشارقة للتطوير العقاري، عن تخفيض بنسبة 5%، على أسعار الوحدات المتبقية من الفلل ذات الثلاث والأربع غرف، التي تسير أعمال الإنشاء فيها على قدم وساق، لتكون جاهزة للتسليم، خلال الربع الأخير من العام المقبل.

وأضاف، نحن نسعى خلال مشاركتنا في "إيكرس 2018"، إلى الاستفادة من مكانة الشارقة كوجهة استثمارية جاذبة ومميزة، خاصة مع تزايد عدد مراكز التسوق الرئيسية الجديدة في الإمارة، والمجمعات السكنية الحديثة والعصرية، والمشاريع العقارية الفاخرة والمتعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى سمعة الشارقة ومكانتها، كوجهة مثالية عالمية للعيش والعمل.