"تطوير معايير العمل" و"إحصاء" الشارقة توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24:

وقعت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، يوم الأربعاء، في مقرها، مذكرة تفاهم مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالإمارة، بهدف مد جسور التعاون الفني والتقني، ودعم عملية التنسيق بين الطرفين، في مجالات تبادل المعلومات والبيانات، وهيكلة وتطوير العمل الإحصائي، وتحقيق الشراكة بينهما، دعماً للخطط التنموية في الشارقة.

وقع الاتفاقية، الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وسعادة ســالم يوسف القصـير رئيس الهيئة، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

ويهدف مشروع "تبادل"، إلى توفير البيانات لدعم منظومة التحول الرقمي للإمارة، وتوفير وإتاحة بيانات شاملة ومتجانسة، وموحدة على مستوى الإمارة، وتسهيل رصد الأهداف التنموية، وتأهيل السجلات الإدارية، وتنفيذ تعداد في 2020.

وتنص مذكرة التفاهم، على ضرورة تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين، للوصول إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد بينهما، إلى جانب العمل على تطوير النظام الإحصائي والبيانات الإدارية في الشارقة، وتحديث المعطيات الوصفية، حسب المعايير العالمية، وبما يتناسب مع توجهات تطوير النظام الإحصائي على مستوى الدولة، بهدف تعزيز وتحسين مؤشرات التنمية والتخطيط، وفق أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، والمتبعة وفق برنامج يتضمن التوقيتات الزمنية، لإصدار المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والبيئية.

كما نصت المذكرة، على ضرورة تسهيل تبادل البيانات الخاصة بالطرفين، من خلال المشاركة في إعداد وتطوير الأنظمة، والبرامج المتخصصة، وتهيئة قواعد البيانات، والعمل على توفير المعدات والأجهزة اللازمة لذلك، بما في ذلك السعي إلى تطبيق كافة معايير وضوابط أمن المعلومات والبيانات، بتوفير الأدوات والوسائل اللازمة لحمايتها، من المخاطر الداخلية والخارجية.

وفي هذا الصدد، أوضح الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، أن المذكرة ستعمل على تطوير أساليب جمع البيانات، من خلال تطوير الاستمارات والنماذج الإلكترونية المستخدمة، وذلك لتحقيق أهداف تطوير النظام الإحصائي، والالتزام بمفاهيم وتعاريف وتصنيفات ومنهجيات موحدة، تتناسب مع المعايير العالمية والمعمول بها داخل الإمارات.

وأشار إلى أن الدائرة، ستقوم بالتعاون مع الهيئة، بتشكيل فريق عمل متكامل، للقيام بدراسة وتقييم البيانات، التي يتم الحصول عليها من خلال المسوحات الإحصائية التي يقوم بها الطرفان على مستوى الإمارة.

من جانبه، أعرب سعادة سالم يوسف القصير، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وقال: "تسعى الهيئة منذ إطلاقها إلى تعزيز بيئة العمل في الشارقة ونقلها نحو مستويات أعلى تتوافق مع المعايير العالمية، بما يتواكب مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والرامية إلى توفير بيئة عمل مثالية في الإمارة، من خلال توفير كافة الإمكانيات الداعمة للموظفين، وأرباب العمل على حد سواء، لضمان تطور مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة".

وأضاف القصير: "بلا شك أن عقد اتفاقيات شراكة مع دائرة الإحصاء بالشارقة، يعمل على تسهيل عمل الهيئة، في إنجاز مسوحات إحصائية كاملة ومفصلة، لمواقع تواجد الأيدي العاملة في الشارقة، كما يساهم في جمع وتوثيق وكشف المعلومات اللازمة، لفهم وقياس طبيعة أوضاع كافة المرافق والخدمات المقدمة لهذه الفئة".