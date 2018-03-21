ختام ناجح لفعاليات الشارقة في "باريس للكتاب"

الشارقة 24:

على مدار 5 أيام متواصلة، نقلت الشارقة المشهد الثقافي الإماراتي إلى قلب العاصمة الفرنسية باريس، حيث أطل الشعراء والمسرحيون والإعلاميون والفنانون التشكيليون الإماراتيون والعرب، على جمهور معرض باريس للكتاب، الذي احتفى بالإمارة ضيفاً مميزاً على دورته الثامنة والثلاثين، ليقدموا خلاصات تجاربهم الإبداعية إلى جانب نخبة من الكتّاب والمثقفين الفرنسيين.

ونجحت الشارقة في فتح أفق الحوار مع الثقافة الفرنسية، ليس على مستوى دولة الإمارات، أو الخليج العربي وحسب، وإنما على مجمل الثقافة العربية والإسلامية، إذ أطل علم دولة الإمارات على جناح كبير وتوزعت شعارات المبادرات الثقافية الإماراتية ودور النشر والمشاريع على منصات تحمل نماذج من مؤلفات ومنشورات ومطبوعات باللغة العربية والفرنسية.

وتحوّل جناح الشارقة المشارك في المعرض إلى منصة للقاء الحضارة العربية مع الثقافة الغربية، إذ احتشد الجمهور الفرنسي على معزوفات الفنان الإماراتي فيصل الساري طوال أيام المعرض، حيث قدم على آلة العود وبمصاحبة فرقته مقطوعات موسيقية نقلت جماليات الموسيقى العربية.

وكان التراث الشعبي الإماراتي نموذجاً لواحد من أشكال التراث العربي أمام الجمهور الفرنسي، حيث اصطفت الفتيات الفرنسيات أمام سيدات إمارتيات ليجربن لباس الثوب التقليدي الإماراتي، ويتزيننَّ برسوم الحناء على المعاصم والأكف، ويشربنَّ القهوة العربية، فالشارقة خصصت ركناً مصمماً على طريقة الخيمة الإماراتية بالفرش، والبسط المطرزة، ليكون مجلساً لضيف جناح الإمارة.