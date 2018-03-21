منظمة "رايتس أون" تطّلع على جهود الشارقة "مدينة صديقة للطفل"

الشارقة 24:



بدعم وتنسيق من "مكتب الشارقة صديقة للطفل"، زار وفد من منظمة "رايتس أون، "Rights On"، الدولية، عدداً من الدوائر الحكومية، والمؤسسات المعنية بقضايا الأطفال، والجهات الإعلامية، بهدف الاطلاع على الجهود التي يبذلها المكتب في تنفيذ واستكمال معايير مبادرة اليونيسيف العالمية "المدن الصديقة للأطفال واليافعين".



وضم الوفد كلاً من آنا غيريرو من منظمة "رايتس أون"، الخبيرة في تنفيذ الخطط المتعلقة بالمدن الصديقة للأطفال واليافعين.



واستهل الوفد زيارته بلقاء شمل إداريي مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين والمشرفين، في عدد من المراكز التابعة لها، تضمنت مركز حلوان للطفل، و"ناشئة الشارقة" و"سجايا فتيات الشارقة"، كما شملت الجولة لقاءات مع كل من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث التقى بسعادة خولة الملا رئيسة المجلس وعدد من عضوات وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية حيث التقى مسؤولي الأقسام التابعة لها، مثل دار الرعاية الاجتماعية، ودار الأمان، وقسم خط النجدة، والملتقى الأسري، وقسم حماية حقوق الطفل، وإدارة التثقيف الاجتماعي، وقافلة نون لتعليم المحرومين من الذهاب إلى المدارس.



وواصل الوفد لقاءاته حيث اجتمع مع مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وبلدية الشارقة، ودائرة الأشغال العامة، وهيئة الوقاية والسلامة، كما زار شبكة الشارقة لحماية الطفولة، وحملة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وإدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهيئة الشارقة الصحية.



ومن المبادرات التعليمية والثقافية، التي زارها الوفد مبادرة "لغتي"، و"مكتبة"، بالإضافة إلى مؤسسات إعلامية شملت كلاً من مؤسسة الشارقة للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام "شمس"، كما عقد الوفد اجتماعات مع مجلس الشارقة للتعليم، ومجلس أولياء الأمور، وإدارة الحضانات، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة.



وقام وفد منظمة "رايتس أون" بجولات ميدانية للاطلاع على الغرف المخصصة للأمهات في كل من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومركز شرطة واسط الشامل، ودائرة كهرباء ومياه الشارقة، والقصباء، ومستشفى زليخة الحائز على اعتماد "مرفق صحي صديق للطفل"، وحضانة اللية الحائزة على اعتماد "حضانة صديقة للرضاعة"، كما حضر الوفد فعالية مفوضية مرشدات الشارقة "اغرس باختيارك" الخاصة التي أقيمت تزامناً مع أسبوع التشجير بالدولة.



وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل أن زيارة وفد منظمة رايتس أون تنطوي على أهمية كبيرة، اتضحت من خلال الاستماع إلى تجارب مؤسسات الشارقة والعاملين فيها، فضلاً عن إشادة الوفد بهذه التجربة التي أثبتت من خلالها الإمارة قدراتها وإمكاناتها بصورة تجعل منها نموذجاً يحتذى".



وأضافت الغزال: "خلال تجوال الوفد وزيارته لعدد من المؤسسات، واجتماعه بالعديد مع مديري وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات المعنية بتعزيز واقع الطفل، لمسنا مدى رضى واهتمام المنظمات الدولية بما تقوم به إمارة الشارقة من جهود كبيرة في سبيل تعزيز مكانة الأطفال واليافعين ورعايتهم".