بلدية خورفكان تضبط كمية من المواد الممنوعة

الشارقة 24:

ضبطت بلدية مدينة خورفكان، ممثلة بقسم العمليات والتفتيش البلدي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، كمية من المواد الممنوعة.

وقام مفتشو "الشعبة"، بالفترة المسائية بضبط عدد من الأشخاص المخالفين يقومون ببيع المواد الممنوعة، مثل البان والنسوار، بمنطقة البردي، ومصادرة الممنوعات، التي تمثلت بكمية من أكياس النسوار المخدر بلغ عددها نحو 385 كيساً.

وقامت بلدية مدينة خورفكان بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع مناطق المدينة، مع تنظيم الرقابة المشددة صباحاً ومساء لمواجهة كل أشكال التجاوزات الضارة بصحة المجتمع، وتنفيذ حملات شاملة لملاحقة الأنشطة غير القانونية التي يمكن أن تشكل تهديداً لصحة المجتمع.